Spoilers d’Emmerdale: un couple arrête après avoir pris une décision dévastatrice

L’AMOUR dans les Dales n’est rien de moins qu’un défi et seuls quelques couples peuvent garder un front uni.

La semaine prochaine à Emmerdale, deux résidents réalisent qu’ils ont atteint un point de non-retour et décident d’arrêter.

La tragédie a frappé et terni le mariage d’un an de Leyla et Liam Cavanagh (respectivement interprétés par Roxy Shahidi et Jonny McPherson).

Mais contrairement à certains couples du village éponyme qui parviennent à se serrer les coudes contre vents et marées, ils décident qu’ils ont franchi tous les obstacles qu’ils pouvaient.

À venir sur ITV, les choses sont tendues entre Leyla et Liam alors qu’ils essaient de passer du temps ensemble.

Leur conversation s’essouffle bientôt, les conduisant à la conclusion inévitable que l’étincelle est partie.

Bien qu’ils aient essayé, Leyla est en larmes alors que Liam déclare que leur relation est principalement définie par le chagrin, la perte et les mensonges.

L’organisateur de mariage et le médecin généraliste arrivent tous les deux à la conclusion qu’ils ne sont pas bons l’un pour l’autre et sont sous le choc de l’ampleur de leur décision.

Le cœur brisé, ils retirent leurs propres alliances, marquant la fin de leur romance.

Dans les scènes ultérieures, Leyla est au bord des larmes mais trouve du réconfort auprès de Priya Sharma (Fiona Wade) dont le cœur lui va à ravir.





Liam et Leyla ont eu leur juste part de troubles au cours des derniers mois.

Un mois après leur mariage, le médecin généraliste du village a perdu sa fille Leanna.

La jeune fille de dix-huit ans a été poussée d’un pont par la tueuse en série Meena Jutla le jour de son anniversaire.

Leanna est devenue un problème pour Meena lorsqu’elle a découvert que la sinistre infirmière avait assassiné son ancienne meilleure amie Nadine Butler.

Après le décès tragique de Leanna, Liam s’est débarrassé de son chagrin sur sa propre femme, mais les tensions se sont intensifiées lorsque Leyla était accro à la cocaïne.

Pendant plusieurs semaines, elle a gardé sa dépendance secrète mais elle a finalement été révélée après une overdose.

Liam a eu du mal à faire face à son rétablissement, surtout après avoir découvert que Leyla lui cachait des secrets.

Pour couronner le tout, Liam a trompé Leyla avec son ancienne flamme Bernice Blackstock, qu’il a abandonnée pour se marier avec l’organisateur de mariage.

Est-ce vraiment la fin pour Liam et Leyla ?

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi à 19h30 sur ITV.

