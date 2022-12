Spoilers d’Emmerdale: un combat brutal voit le favori des fans arrêté

La querelle de Charity et Amy s’intensifie la semaine prochaine sur les Dales.

Il y a des conséquences pour Charity après une bagarre avec Amy qui devient incontrôlable.

C’est le baptême de bébé Esther et Amelia est touchée par le soutien de Noah.

Lydia est déçue quand Samson refuse de l’accompagner.

Chloé et Amy sont conflictuelles autour de Chas et Charity et frottent bientôt Charity dans le mauvais sens lorsqu’elles se disputent.

Lorsque Chloé et Amy arrivent au baptême à l’invitation de Chas, Charity est loin d’être impressionnée.

Alors que Charles commence le baptême d’Esther à l’église, la querelle de Charity avec Amy menace de mettre le service en danger.

Le baptême est déraillé lorsque Charity et Amy ne peuvent s’empêcher de se disputer et bientôt cela devient physique et PC Swirling est témoin de la débâcle.

Avant longtemps, Amy et Charity font leurs déclarations à PC Swirling, il place Charity en état d’arrestation.

Le lendemain, Amy soigne un poignet meurtri suite à sa rencontre avec Charity et Chloé est en conflit sur la façon dont les choses ont dégénéré.

Après avoir été libéré de prison dans l’attente d’une enquête plus approfondie, Charity présente un front solide à Mackenzie.

Mack tente de contraindre Chloé à changer sa déclaration.

Et Chloé tente de faire comprendre à Amy la raison de sa fausse déclaration à la police, car Charity pourrait aller en prison.

Amy suggère qu’elle déménage à nouveau.

Chloé sait qu’elle n’a plus nulle part où vivre pendant Noël et Nate devient de plus en plus méfiant en voyant la réaction de Mackenzie lorsque Chloé part.

Nate va-t-il mettre deux et deux ensemble et comprendre que Mackenzie est le père du bébé de Chloé ?

Avant longtemps, Chloé ment à Amy qu’elle a un endroit où rester.

Le lendemain, Amy se sent mal d’avoir viré Chloé.

