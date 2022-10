Spoilers d’Emmerdale : Taylor et Kim Tate feront-ils équipe pour un meurtre choc ?

Les VILLAGEOIS se rassemblent pour les funérailles de Harriet Finch la semaine prochaine, mais un personnage est déterminé à rendre les choses difficiles.

Kim Tate et Will Taylor font équipe pour riposter alors qu’ils tentent de protéger Dawn Taylor des dangers qui se cachent dans l’ombre d’Emmerdale.

TVI

Kim Tate et Will Taylor sont prêts à tout pour protéger leur famille[/caption]

TVI

Le couple élabore un plan lorsque l’ex-partenaire de Dawn, Alex, refait surface[/caption]

TVI

Mais jusqu’où iront-ils ?[/caption]

La réceptionniste pleure sa figure maternelle décédée à la suite d’un horrible accident de quad.

Mais lorsque l’argent du testament d’Harriet ne suffit pas pour qu’elle et son mari Billy gardent leur maison, Dawn craint de devenir sans abri.

Alors que le couple prévoit d’acheter Woodbine pour lui-même, l’ex-partenaire de Dawn, Alex, refait surface pour causer plus de problèmes.

L’intrigant illégal menace d’emmener sa fille (et la demi-sœur de Lucas) Clemmie s’il ne récupère pas l’argent d’Harriet.

Les menaces d’Alex pèsent lourdement sur l’esprit de Dawn alors que, le lendemain, elle se rend aux funérailles d’Harriet.

Cependant, Will Taylor (interprété par Dean Andrews) est catégorique sur la protection de sa fille et malmène un Alex sans phase pour exiger qu’il la laisse tranquille.

L’épouse de Will, Kim (jouée par Claire King) est connue pour sa nature froide et calculatrice et élabore un plan.

La femme d’affaires attire Alex dans sa voiture avec la tentation de l’argent qu’il recherche – avant de le mettre dans le coffre de la voiture.





Alex se retrouve bientôt ligoté dans les écuries de Home Farm alors que Kim et Will tentent de négocier un salaire moins cher.

Un Alex têtu est laissé seul pour réfléchir avant de prendre une décision.

Pendant son séjour au Hide, Will essaie de parler d’Alex à Billy, mais Kim est déterminée à garder la situation d’otage secrète et le ferme.

Kim ne cherche qu’à assurer la sécurité de sa famille et se rend compte qu’ils sont tous les deux sur la même longueur d’onde.

Un Will furieux se prépare à abattre Alex, impressionnant Kim par sa bravade.

Après avoir battu un Alex ensanglanté, Will se ressaisit.

Mais le fauteur de troubles s’en tient à ses armes, refusant de reculer.

Encore une fois, un Kim et Will unis décident de le laisser souffrir du jour au lendemain.

Seraient-ils prêts à aller encore plus loin ?

Will a eu un passé en prison, ce qui signifie qu’il n’est pas du genre à craindre la violence.

Pendant ce temps, Kim est connue comme l’un des méchants les plus impitoyables d’Emmerdale et était même responsable de la mort de son défunt mari Frank.

Vont-ils recourir à tuer Alex pour se venger ?

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi à 19h30 sur ITV.

TVI

Alex veut mettre la main sur l’argent d’Harriet Finch[/caption]

TVI

C’est malgré le fait que Dawn craint qu’elle ne devienne sans abri[/caption]