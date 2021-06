Spoilers d’Emmerdale: Noah Tate trouve la preuve que Will Taylor empoisonne Kim Tate

NOAH Tate trouve la preuve que Will Taylor empoisonne Kim Tate la semaine prochaine à Emmerdale alors qu’elle est retrouvée morte.

Will est arrêté pour le meurtre de Kim dans une tournure de choc après qu’elle l’ait confronté au sujet d’avoir tenté de la tuer.

Les téléspectateurs d’Emmerdale savent que Kim est actuellement en mission pour découvrir qui l’a empoisonnée à Home Farm.

Mais la semaine prochaine, il semble que sa recherche soit terminée alors que Noah trouve du diazépam dans la boîte à outils de Will à Home Farm et dit à Jamie, qui suppose qu’il doit être l’empoisonneur.

Plus tard, Jamie fouille Woodbine, souriant et prenant des photos lorsqu’il trouve la boîte à outils contenant du diazépam.

Kim élabore un plan pour exposer Will[/caption]

Lorsque Will revient pour le trouver en train de fouiner, Jamie prétend qu’il cherchait un tournevis et se précipite.

Il revient pour montrer à Kim la preuve photographique du diazépam de Will.

Kim a le cœur brisé par la découverte, mais est-ce que tout est comme il y paraît ?

Jamie revient pour trouver Kim en train d’être chargée dans un sac mortuaire[/caption]

Will est arrêté pour le meurtre de Kim[/caption]

Plus tard, Kim confronte Will et exige de savoir pourquoi il a du diazépam et il insiste sur le fait que c’est pour calmer ses nerfs.





Le lendemain, Kim informe Jamie de son plan pour que Will soit filmé en train de saupoudrer son verre, mais le plan de Kim tourne mal et Jamie reçoit plus tard un appel de Home Farm.

Il se précipite à Home Farm et est horrifié de voir Will arrêté et Kim allongé sans vie sur le sol alors qu’un sac mortuaire est ouvert pour son corps.

Kim est-il vraiment mort ?