Spoilers d’Emmerdale: Nicola King séduit Mackenzie Boyd alors que le mariage avec Jimmy s’effondre

NICOLA King séduit Mackenzie Boyd alors que son mari Jimmy King déménage la semaine prochaine à Emmerdale.

Le mariage de Jimmy et Nicola s’effondre au milieu de leur bataille pour la garde du prochain procès de Carl et Jimmy.

Nicola est choquée de découvrir que le jour de l’audience de plaidoyer de Jimmy est arrivé la semaine prochaine et le déçoit lorsqu’elle révèle qu’elle ne peut pas y assister.

Lorsque Mandy découvre que Jimmy a l’intention de plaider coupable à mort pour conduite dangereuse, elle est déterminée à changer d’avis.

Elle essaie de le convaincre qu’aller en prison n’arrangera rien pour personne.

Plus tard, Nicola se confie à Bernice à propos de ses problèmes relationnels et Mack plaisante en disant qu’il sera toujours une option pour elle.

Quand Nicola lui saute dessus plus tard à la casse, Mack est ravi, mais est-ce que tout est vraiment comme il y paraît ?

Lorsque Jimmy revient du tribunal, il rend visite à Mandy et lui dit qu’il développe pour elle des sentiments plus profonds que l’amitié.

Plus tard, Jimmy rencontre Juliette en train de ramer avec Nicola et aggrave les choses lorsqu’il prend le parti de Juliette.

De retour à la maison, Jimmy annonce qu’il déménage et Nicola craque.

Nicola se battra-t-elle pour son mariage ?

Les fans de savon sont devenus obsédés par le flirt de Mack et Aaron dans des scènes récentes, certains le qualifiant de « queer-baiting ».

Mais l’acteur Lawrence Robb – qui joue Mack – a révélé que les patrons d’Emmerdale n’avaient pas décidé de l’orientation sexuelle de son personnage.

« Je ne pense pas que les scénaristes empruntent la voie d’un Mack hétéro, bisexuel ou gay, car je pense qu’il est simplement libre », a-t-il déclaré.

« Et je ne pense pas que Mack soit vraiment intéressé par quoi que ce soit de romantique pour le moment. »

« Il est juste très dans l’instant, comme ce qui s’est passé avec Charity. »





Lawrence a ajouté: « La façon dont je l’ai joué jusqu’à présent, c’est que Mack flirterait avec un lampadaire pour arriver au point suivant! »

« Je pense qu’Aaron aime Mack d’une certaine manière » Oh, je ne devrais pas… mais je le veux « , et je pense que Mack le sait et apprécie l’attention. »