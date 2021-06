Spoilers d’Emmerdale: Meena Sharma fait des aveux choquants à Diane Sugden sur son passé secret

MEENA Sharma lance une énorme bombe sur Diane Sugden à propos de son passé choquant.

Le projet de Meena de réunir sa sœur Manpreet avec le nouvel homme d’Andrea Tate, Charles, a éveillé les soupçons des fans ces dernières semaines, en particulier lorsqu’elle est allée jusqu’à se faire passer pour la mère d’Ethan.

Visitez notre page Emmerdale pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers d’Emmerdale ici

La semaine prochaine, les téléspectateurs verront Meena bouillonner quand Andrea invite Charles à camper avec elle et Millie.

Meena attend Charles à l’extérieur de l’église et fait semblant de le croiser, semant des doutes dans son esprit quant à sa présence avec Andrea et laissant entendre qu’il est trop tôt pour Millie d’avoir une autre figure paternelle.

Quand Andrea laisse la princesse ligotée alors qu’elle se rend pour parler à Millie, une silhouette mystérieuse attire le chien dans la voiture garée et claque la porte, la laissant bouillir vivante.

ITV

Meena envisage de réunir Manpreet et Charles depuis son arrivée plus tôt cette année[/caption]

Le mystérieux meurtrier est-il Meena ?

Plus tard dans la semaine, Meena parle à Diane de son passé, mais que va-t-elle révéler ?

La productrice de l’émission Kate Brooks a récemment révélé que Meena était sur le point d’occuper le devant de la scène dans un nouveau scénario énorme qui laissera les fans « crier sur leurs téléviseurs ».

« Nous avons un été brillant à venir où Kim, Faith, Tracy et Meena seront tous à l’avant-garde d’un drame vraiment brillant et captivant », a-t-elle déclaré.il miroir.

« D’une histoire vraie et très captivante à la merveilleuse Meena. Meena a basculé dans le village et a manipulé son chemin dans l’affection des gens.





« Maintenant, elle est aimée avec David. C’est une femme qui fera tout et n’importe quoi pour obtenir ce qu’elle veut. Elle ne sera pas attachée par quiconque se mettra sur son chemin.

«Ce n’est que le début d’une histoire vraiment captivante et passionnante qui laissera les téléspectateurs au bord de leurs sièges et criera à la télévision alors qu’ils luttent pour suivre les manières impétueuses et volatiles de Meena.

« C’est un véritable tourbillon d’histoire qui, espérons-le, fera parler la nation et devinera ce qui va suivre. »