Spoilers d’Emmerdale: Marlon Dingle franchit une étape importante alors qu’il se remet d’un AVC dévastateur

MARLON Dingle continue d’apporter des améliorations impressionnantes dans sa bataille de récupération à Emmerdale.

Les fans de l’émission ITV ont vu la longue route de rétablissement sur laquelle Marlon a été depuis qu’il a été touché par la maladie de choc.

Chas et Chairty sont ravis d’accueillir Marlon de retour au travail[/caption]

Il a l’impression que sa vie reprend son cours[/caption]

Le chef a fait de grandes améliorations, notamment en pouvant participer au jour de son mariage et commencer à s’occuper davantage de ses enfants ainsi qu’en socialisant avec des amis dans The Woolpack.

Dans les scènes à venir, Marlon est sur le point de faire un pas encore plus grand pour reprendre une vie normale.

Après avoir aidé Victoria lors de sa restauration pour l’un des événements de Suzy à The Hide, Marlon a réalisé à quel point le travail et la cuisine lui manquaient.

En apprenant que Charity devait embaucher un autre chef à temps plein en raison du temps dont Marlon aurait besoin pour rester absent, il craignait de plus en plus de ne pas récupérer à temps pour reprendre son travail.

Cependant, Marlon a réussi à accepter de retourner au travail sur une base semi-permanente après avoir prouvé ses capacités en assistant son ancien sous-chef Victoria.

Dans de nouvelles scènes, les téléspectateurs verront Marlon retrouver sa joie après avoir profité d’un dîner en famille avec Rhona et ses meilleurs amis Chas et Paddy et leur fille Eve.

Alors qu’il retourne au travail le lendemain, Marlon se réjouit d’être de retour dans la cuisine The Woolpack – un signe que sa vie a repris du poil de la bête.

Aidé par une nouvelle employée, qu’il a encouragée à occuper le poste à temps plein, Naomi, le duo se met au travail sur les commandes du midi pour les clients.

Rhona est ravie de voir que Marlon est de retour dans son élément et qu’il vit pleinement sa vie.

Comment Marlon s’en sortira-t-il de retour en cuisine ?

Sera-ce exactement ce dont il a besoin ou s’avérera-t-il trop?