Spoilers d’Emmerdale: Manpreet Sharma prend des mesures de choc contre Nicola King

MANPREET Sharma n’a pas été la plus grande fan de la fille de son partenaire, Naomi Walters.

Mais alors que cette dernière fait face à la justice, le GP d’Emmerdale décide d’agir en sa faveur et se rapproche de Nicola King.

Manpreet Sharma veut aider Naomi Walters à éviter la prison

Elle le fait en essayant de manipuler Nicola King

Mais elle pourrait aggraver la situation pour Naomi

Alors que le vicaire Charles Anderson était prêt à accepter sa fille dans sa vie à bras ouverts, Manpreet (joué par Rebecca Sarker) était plus réticent à le faire.

Elle s’est brièvement disputée avec Naomi (Karene Peter), l’accusant même d’avoir agressé Charles et de la comparer au tueur en série Meena Jutla.

Mais une fois qu’il a été révélé que Charles s’était en fait accidentellement blessé, Manpreet a décidé de faire un effort avec Naomi.

La semaine prochaine, elle prend même position pour elle mais prend des mesures drastiques et illégales pour empêcher Naomi d’aller en prison.

Naomi est jugée pour son rôle dans l’attaque de Nicola King la semaine prochaine.

Le copropriétaire du Café Main Street joué par Nicola Wheeler a reconnu la voix de Naomi lorsqu’elle a postulé pour un emploi.

À venir, Manpreet aggrave une mauvaise situation en tentant de manipuler Nicola pour qu’elle parle favorablement de Naomi devant le tribunal.

En voyant que ses tours n’ont pas fonctionné, Manpreet craint que son interaction avec Nicola ne soit le dernier clou dans le cercueil de Naomi.





Ce ne serait pas la première fois que Manpreet interfère avec des affaires légales.

Lorsque Liam Cavanagh a poussé Meena Jutla du même pont d’où sa propre fille a été jetée, tombant à mort, Manpreet était prêt à mentir à la police.

Elle a affirmé que son collègue s’était défendu contre le criminel quand, en fait, il l’a attaquée dans un accès de rage pour le meurtre de Leanna.

Alors que l’impact de ses actions reste à voir, Nicola perd lentement tout espoir de voir le gang qui l’a attaquée obtenir justice.

Lorsque l’avocat de Naomi court autour de Nicola à la barre, elle se retrouve avec cette possibilité car on lui rappelle que son dossier contre Naomi manque de preuves crédibles.

Nicola s’indigne plus tard de l’injustice de ce qu’elle fera si ses agresseurs se libèrent.

Le procès se termine finalement avec le juge exhortant le jury à évaluer les preuves qui leur sont présentées et Nicola est loin d’être optimiste.

Elle se sent plus tard épuisée et marre tandis que Naomi reçoit le soutien de son frère Ethan et de son père Charles.

Naomi et sa bande seront traduites en justice la semaine prochaine

Nicola doute qu'elle obtienne jamais justice