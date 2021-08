Spoilers d’Emmerdale: Liv Flaherty essaie de séduire en état d’ébriété Jacob Gallagher en deuil après le rejet de Vinny

LIV Flaherty essaie de manière ivre de séduire Jacob Gallagher en deuil après le rejet de Vinny la semaine prochaine à Emmerdale.

L’étudiante – interprétée par Isobel Steele dans le feuilleton ITV – a du mal à vaincre sa dépendance à l’alcool au cours des derniers mois.

Liv s’est tournée vers l’alcool après avoir été convaincue qu’elle avait tué le père de son ex-petit ami Vinny Dingle, Paul Ashdale.

Depuis lors, son comportement est devenu incontrôlable et a mis à rude épreuve les relations avec ses proches.

La mère de Vinny, Mandy, veut que Liv reste loin de lui et lui dit qu’elle doit arrêter de boire avant de pouvoir être ensemble.

Le propriétaire du salon décide de prendre le téléphone de son fils pour qu’il ne puisse pas la contacter, et quand Liv ne peut pas le joindre, elle dit que c’est parce qu’il l’a bloquée.

Elle lui dit aussi qu’il est passé à autre chose et qu’il sort avec « quelqu’un de plus normal ».

Quand Liv voit Vinny avec Belle, elle a le cœur brisé, mais décide de l’affronter et il dit que tout est un mensonge.

Le ferrailleur lui brise encore plus le cœur et lui dit qu’ils ne peuvent jamais être plus que des amis.

Liv décide de se réconforter avec une bouteille de vodka et invite Jacob à prendre un verre.





Alors qu’elle commence à se déshabiller, elle fait clairement savoir qu’elle veut coucher avec lui.

Mais pour rendre les choses gênantes, Aaron marche à mi-chemin et ils commencent à se disputer à propos de son comportement erratique.

Le propriétaire de la ferraille décide que c’est assez et la jette dehors.

Liv va-t-elle enfin apprendre sa leçon ?

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi à 19h sur ITV

