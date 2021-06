Spoilers d’Emmerdale: Leanna Cavanagh quittera le village alors que Meena Jutla prévoit que Jacob Gallagher l’accompagne

MEENA Jutla élaborera un plan pour que Jacob quitte le village avec Leanna Cavanagh la semaine prochaine à Emmerdale.

L’infirmière était furieuse lorsque Jacob est revenu du Portugal et a gêné sa relation avec son père David Metcalfe.

ITV

Meena entend les plans de voyage de Leanna[/caption]

La semaine prochaine, Meena élabore un plan diabolique lorsqu’elle aperçoit la boîte de la collection Pride dans la boutique.

Tout commence lorsque Meena vole l’étain et accuse Jacob du crime.

Cependant, son plan se retourne contre lui lorsque David annule leurs plans de dîner pour s’occuper de Jacob.

Lorsque Meena a vent des projets de voyage de Leanna, elle se demande si elle peut convaincre Jacob de l’accompagner et commence à comploter.

ITV

Meena n’aime pas que Jacob gêne sa relation avec son père David[/caption]

Plus tard dans la semaine, les téléspectateurs verront David et Vic se lier à leurs bébés.

Une romance pourrait-elle être au rendez-vous ?





Si oui, comment Meena réagira-t-elle ?

Faisant allusion au drame à venir entre Meena et son personnage, Mimi Slinger – qui joue Leanna – a révélé à Metro.co.uk: « C’est très excitant en tant qu’acteur d’avoir un personnage qui va potentiellement se retrouver au milieu d’un drame sérieux.

« De toute évidence, Leanna et Jacob sont très proches et connaissant Leanna, elle peut s’impliquer – elle est toujours impliquée dans le drame ! Nous devrons attendre et voir mais Meena est un personnage très intéressant, sans rien révéler.