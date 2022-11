Spoilers d’Emmerdale: le secret de Chas Dingle dévoilé alors qu’elle est forcée de manquer les funérailles d’Al Chapman

CHAS Dingle a eu le cœur brisé lorsque son amant illicite Al Chapman a été abattu lors d’une lutte avec son frère Cain.

Mais le gérant du pub d’Emmerdale ne peut pas assister aux funérailles de l’homme d’affaires alors que leur liaison est révélée.

Kerry Wyatt et Chas (joués respectivement par Laura Norton et Lucy Pargeter) pleurent le même homme.

Mais alors que la première est capable de le faire publiquement, la gérante de Woolpack doit cacher sa douleur à tout le monde dans le village éponyme.

La semaine prochaine sur ITV, Chas est bouleversé lorsque Kerry révèle que les funérailles d’Al auront lieu le lendemain et lui demande si elle envisage de l’accompagner.

Le lendemain, cependant, Chas explique qu’elle doit assister à l’envoi de Liv et manquer les funérailles d’Al, ce que Kerry comprend.

Alors que Vinny Dingle (Bradley Johnson) ouvre en tremblant l’urne de Liv pour répandre ses cendres, Chas est incapable de contenir son chagrin.

Elle repousse son mari Paddy (Dominic Brunt) et décide de laisser un désordre sanglotant.

De retour derrière le bar, Chas est distrait lorsque Chloe Harris, Dawn et Billy Fletcher reviennent tous des funérailles d’Al.

Elle essaie désespérément de cacher ses émotions mais est bouleversée de découvrir qu’il y a eu une faible participation.





Kerry s’effondre plus tard devant Chas à l’extérieur de Keepers et ce dernier est inondé du même chagrin.

Elle glisse l’ordre de service dans son manteau et s’en va.

À la maison, Paddy est jetée lorsque Chas laisse échapper sa colère et sa rage après avoir secrètement lu l’ordre de service d’Al.

Il commence à se demander s’il y a plus dans le chagrin croissant de Chas après s’être ouvert à Lydia – et ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne découvre la vérité.

Lorsque Kerry exprime le besoin de parler à Belle Dingle (Eden Taylor-Draper) du prêt qu’Al a contracté en son nom, Chloé propose de le faire pour elle.

La jeune femme devient de plus en plus convaincue qu’Al trompait Kerry (ce dont Belle était au courant) alors qu’elle parcourait ses relevés de carte de crédit avec Victoria Sugden.

Ses soupçons ne sont confirmés que lorsque l’agent immobilier d’Al appelle et laisse échapper qu’il achetait une maison pour sa partenaire et son enfant – un avenir qu’il avait planifié avec Chas avant les funérailles de Faith et Liv.

Chloé raconte tout à une Kerry dévastée et, sous le choc de la trahison, l’employée du magasin trouve du réconfort dans Chas de tous les gens, ignorant toujours qu’elle était l’autre femme dans la vie d’Al depuis le début.

Avec une conscience coupable, Chas encourage Kerry à prendre une décision importante.

Sera-t-elle exposée comme l’amante de l’homme d’affaires ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine, du lundi au vendredi, à 19h30.

