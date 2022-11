Spoilers d’Emmerdale: le plan ignoble de Samson Dingle pour le bébé Esther révélé

ALORS qu’Amelia Spencer s’adapte à la maternité, Samson Single refuse d’être le père de la jeune Esther.

Le garçon propose un plan ignoble pour se débarrasser du bébé la semaine prochaine à Emmerdale.

Amelia Spencer s'adapte à la maternité

Mais Samson refuse clairement d'être le père d'Esther

Il propose un plan ignoble qui pourrait causer des problèmes à Amelia

Samson (interprété par Sam Hall) a été clair dès le départ – il ne permettra pas à Esther de se mettre en travers de ses plans.

Depuis qu’il a émis son avertissement effrayant, le jeune a amené les téléspectateurs à se demander quel tour il avait dans sa manche – et ils sont sur le point de le découvrir.

À venir, Amelia Spencer (Daisy Campbell), épuisée, commence à remettre en question ses capacités de jeune mère, mais sa figure paternelle Dan (Liam Fox) la rassure et lui dit qu’elle va s’y faire.

Amelia n’est pas convaincue et, pour ne rien arranger, peine à trouver une baby-sitter.

Lydia Dingle propose une solution et elle empile le bébé Esther sur Samson, le laissant furieux.

Dans les scènes ultérieures, Amelia est stupéfaite d’entendre Samson suggérer de mettre Esther en adoption.

Il lui rappelle cruellement ses plans d’avortement mais est agacé quand son plan se retourne contre lui.

Amelia est bouleversée mais confirme qu’elle sait ce qui est le mieux pour son bébé, c’est-à-dire la présence d’une famille aimante et solidaire.

Alors qu’elle se sent dépassée, Noah Dingle la rassure en lui disant qu’elle est une mère formidable et lui annonce qu’il a installé un lit dans sa chambre pour Esther.





Amelia est touchée par le geste mais une confrontation houleuse s’ensuit entre Noah et Samson au Homestead des Dingles.

Samson élabore un plan de vengeance et s’abaisse à un nouveau plus bas en appelant les services sociaux et en suppliant qu’Esther soit prise en charge.

Le lendemain, Dan est confus d’ouvrir sa porte à un travailleur social et une Amelia inquiète est stupéfaite d’apprendre qu’une plainte a été déposée concernant le bien-être du bébé Esther.

Samson est bientôt exposé et son père Sam (James Hooton) a le cœur brisé.

Il épanche son cœur, rationalisant le sacrifice qu’il a fait pour compenser la mort d’Alice.

L’adolescent donne un autre coup bas, affirmant qu’il ne veut pas ressembler à son père.

Tout devient trop pour Sam… et il s’effondre au sol.

Amelia pourrait-elle vraiment perdre Esther ?

Jusqu’où ira Samson pour se débarrasser de son propre enfant ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

Une assistante sociale rend visite à Amelia

Pourrait-elle perdre sa fille ?