Spoilers d’Emmerdale: la mort et la destruction pleuvent alors qu’une violente tempête détruit le village

Le CHAOS attend les habitants des Dales lorsqu’une énorme tempête menace de destruction et de mort potentielle.

Les célébrations dramatiques de l’anniversaire d’Emmerdale commencent et le village éponyme pourrait être laissé en ruines.

Plusieurs villageois se retrouvent dans une situation dangereuse la semaine prochaine

Une énorme tempête menace de ruiner le mariage de Kim Tate

Le village pourrait être laissé en ruines

La journée commence sur une note joyeuse pour Kim Tate alors que la femme d’affaires interprétée par Claire King s’apprête à se marier avec Will Taylor (joué par Dean Andrews).

Kim est pensive alors qu’elle monte à cheval dans les environs, un clin d’œil au tout premier épisode du drame basé dans le Yorkshire, diffusé en 1972.

Moira Dingle (Natalie J. Robb) regarde à travers ses terres agricoles tandis que Dawn Taylor (Olivia Bromley) et son fils Lucas lancent un cerf-volant rouge au-dessus des maisons.

Pendant ce temps, un Will maussade a l’air pensif avant son mariage alors que Priya Sharma (Fiona Wade) se précipite, se préparant pour la cérémonie.

Les villageois sont occupés à vivre leur vie, dans l’espoir que les noces à venir soient un succès… et ignorent que le ciel s’assombrit de façon inquiétante.

Alors que le vent se renforce, Amelia Spencer (Daisy Campbell) enceinte se prépare pour un pique-nique avec Noah Dingle (Jack Downham).

Traversant la campagne, elle est bientôt emportée par la force du vent et ses contractions commencent.

Elle appelle désespérément son père Dan (Liam Fox) à l’aide, mais son téléphone meurt avant qu’elle ne puisse lui dire exactement où elle se trouve.





Amelia se dirige vers un abri et, assez tôt, Harriet Finch (Katherine Dow Blyton) doit se frayer un chemin à travers les conditions météorologiques dangereuses pour trouver Amelia et sauver la situation.

L’ancienne vicaire devenue agent de police part en quad mais sa quête pourrait-elle la laisser dans une situation désespérée ?

La destruction s’ensuit dans le village lorsqu’une grange de la ferme de Moira s’effondre et que les vaches s’échappent, paniquées par le vent.

La bousculade pourrait blesser plus d’un habitant.

Dans les scènes ultérieures, Kerry Wyatt (Laura Norton) et Chas Dingle (Lucy Pargeter) sont blessés par des débris volants dans la tempête et Al Chapman (Michael Wildman) est obligé de choisir entre les deux.

Al se précipite pour aider Chas et Kerry a le sentiment que quelque chose ne va pas.

Pendant ce temps, Nicola King (Nicola Wheeler) et Charles Anderson (Kevin Mathurin) sont coincés dans un minibus, de plus en plus inquiets lorsqu’ils ne parviennent pas à trouver le reste de la noce et qu’un arbre s’écrase…

Pour aggraver les choses, l’anxiété de Nicola prend le dessus sur elle au milieu de la tempête.

Plus tard, le soleil se lève sur Emmerdale à la suite de la tempête et toute la dévastation est révélée.

Qui survivra au demi-centenaire ?

Les fans de feuilletons pourraient-ils devoir se séparer de certains de leurs personnages préférés ?

Nicola King et Charles Anderson sont coincés dans la tempête

Harriet Finch est laissée seule dans les bois pour chercher Amelia Spencer