Spoilers d’Emmerdale: Kim Tate meurtrière alors qu’elle attrape Will Taylor avec son ex Harriet Finch

KIM Tate est sur le sentier de la guerre dans Emmerdale la semaine prochaine après avoir entendu une conversation illicite.

Bien que le jour du mariage approche à grands pas, il devient clair qu’il y a des fissures dans la romance assiégée de Kim (Claire King) et Will Taylor.

L’inquiétude de Kim grandit lorsque Will commence à agir hors de son personnage[/caption]

Harriet est toujours amoureuse de Will et ne supporte pas de le voir passer à autre chose[/caption]

Will, joué par Dean Andrews, sera sous le choc après son enterrement de vie de garçon où il insiste auprès de Bob sur le fait que sa déclaration à Harriet n’était rien de plus qu’une erreur d’ivresse.

Avant longtemps, Will tente de minimiser son ex-amante Harriet, jouée par Katherine Dow Blyton, mais alors que les choses empirent après un moment particulièrement chargé, Will se sauve, ce qui ajoute de l’huile sur le feu pour la pauvre Harriet alors qu’elle se convainc. Will a des sentiments pour elle.

Harriet a apparemment profité des affres d’une nouvelle relation avec Dan Spencer (Liam Fox), mais elle se bat secrètement avec son amour éternel pour Will.

Alors que les soupçons de Dan surgissent, il devient préoccupé par la maladresse d’Harriet mais elle tente de rediriger ses pensées et de dissimuler ses sentiments.

Le lendemain, à la veille de son mariage, Kim est ravie d’épouser l’homme qu’elle aime, parfaitement inconsciente des événements qui se déroulent autour d’elle.

Une Harriet coupable finit par renoncer à assister au grand jour, mais lorsque Will le découvre, Kim devient perplexe face à son soudain changement d’humeur.

Will insiste auprès d’Harriet pour qu’elle assiste aux noces et l’informe qu’il souhaite la rencontrer plus tard.

La vicaire devenue policière nourrit une fois de plus ses espoirs pour la réunion dans l’espoir d’entendre exactement ce qu’elle veut de Will.





Profondément inquiète, Kim décide de chercher Will et le localise secrètement à la casse.

Alors qu’elle sent que quelque chose ne va pas, Kim écoute la conversation de Will et Harriet et est complètement stupéfaite lorsqu’elle entend Harriet se battre pour l’amour de Will.

Armé de ces nouvelles connaissances, comment le méchant Kim réagira-t-il en entendant des nouvelles aussi choquantes ?

Kim serait-elle sur le point de se lancer à la veille de son grand jour ?

Un moment chargé entre les ex ajoute de l’huile sur le feu[/caption]

Kim surprend Harriet en train de tout renverser près de la casse[/caption]

Emmerdale est diffusé en semaine à 19h30 sur ITV.