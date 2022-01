Spoilers d’Emmerdale – Killer Meena peut être EXPOSÉ alors que le village a dit SHOCK news; plus EastEnders et Coronation Street

Les écrivains d’EMMERDALE ont confirmé que Meena reviendrait au feuilleton – et une nouvelle découverte pourrait enfin l’EXPOSER en tant que tueuse en série de billage.

Les téléspectateurs ont vu Meena se diriger vers l’Écosse après que ses crimes ont été révélés, avec un chauffeur de camion au hasard nommé Tommy.

Mais la police a recherché Meena dans le pays depuis, pensant qu’elle ne s’en serait pas sortie en raison de l’énorme recherche d’elle au début du mois.

Ainsi, lorsqu’il révèle aux habitants qu’il est possible qu’elle ait fui le pays, leur choc se transforme en colère alors qu’ils fulminent face à l’échec de la capture du tueur.

Mais Sharon de This Morning a rapidement révélé que les villageois pourraient revoir Meena très bientôt, car elle a promis qu’elle reviendrait.

Dans le clip, les villageois demandent à la police pourquoi ils partent et s’ils ont attrapé Meena, avant que le détective ne dise : « J’ai peur que non, au contraire, nous avons reçu des informations selon lesquelles elle pourrait avoir quitté le pays. Nous apprécions que ce ne sont pas les nouvelles que vous voudriez entendre.

