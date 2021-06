Spoilers d’Emmerdale: Jimmy King déménage après avoir avoué des sentiments pour le rival de sa femme Nicola

JIMMY King déménage après avoir avoué des sentiments pour le rival de sa femme Nicola la semaine prochaine à Emmerdale.

Le mariage de Jimmy et Nicola s’effondre depuis le retour de la mère de Carl, Juliette et a lancé une bataille pour la garde.

Jimmy et Nicola avaient déjà du mal à financer la bataille pour la garde et les choses n’ont fait qu’empirer lorsque Jimmy s’est rendu compte qu’il faisait l’objet de poursuites pénales après avoir percuté sa camionnette dans la grange de mariage de Paul et Mandy – et tué Paul Ashdale.

Nicola a trahi Jimmy lorsqu’elle a conclu une alliance commerciale avec Mackenzie Boyd pour payer la bataille pour la garde et les frais juridiques de Jimmy dans son dos.

La semaine prochaine, Nicola est choquée de découvrir que le jour de l’audience de plaidoyer de Jimmy est arrivé et le déçoit lorsqu’elle révèle qu’elle ne peut pas y assister.

Lorsque Mandy découvre que Jimmy a l’intention de plaider coupable, elle est déterminée à changer d’avis.

Elle essaie de le convaincre qu’aller en prison n’arrangera rien pour personne.

Plus tard, Nicola se confie à Bernice à propos de ses problèmes relationnels et Mack plaisante en disant qu’il sera toujours une option pour elle.

Quand Nicola lui saute dessus plus tard à la casse, Mack est ravi, mais est-ce que tout est vraiment comme il y paraît ?

Lorsque Jimmy revient du tribunal, il rend visite à Mandy et lui dit qu’il développe pour elle des sentiments plus profonds que l’amitié.

Plus tard, Jimmy rencontre Juliette en train de ramer avec Nicola et aggrave les choses lorsqu’il prend le parti de Juliette.









De retour à la maison, Jimmy annonce qu’il déménage et Nicola tombe en panne.

Nicola se battra-t-elle pour son mariage ?