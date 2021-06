Spoilers d’Emmerdale : Jacob Gallagher en danger alors que Meena Jutla décide de se débarrasser de lui

JACOB Gallagher se retrouve en grand danger alors que Meena Jutla décide qu’il est un obstacle entre elle et David Metcalfe la semaine prochaine à Emmerdale.

Le fils adolescent de David a quitté le feuilleton plus tôt cette année pour passer du temps au Portugal avec sa mère Alicia.

La semaine prochaine, Jacob revient pour retrouver son père bien-aimé avec la nouvelle venue Meena.

Pendant ce temps, Diane se confie à Gabby sur les messages vocaux de Liam et Bernice, laissant l’adolescente s’inquiéter pour sa mère.

Plus tard, Gabby entend Jacob et Leanna se disputer et ne peut s’empêcher de remuer le pot.

Alors que les choses dégénèrent, Leanna dit à Jacob qu’elle avait le béguin pour Billy et qu’elle a fait un pas sur lui – à la grande horreur de Jacob.

Pendant ce temps, David est choqué par le sentiment d’urgence de Meena lorsqu’elle suggère d’emménager.

Plus tard, il lui dit qu’elle devra attendre quelques semaines pour laisser à Jacob le temps de s’installer.

Meena essaie de cacher sa colère mais est furieuse que le fils de David ait fait échouer ses projets d’amour.

Pendant ce temps, un Jacob en colère confronte Billy à propos de Leanna et l’accuse d’être un pédophile.

Leanna est horrifiée d’entrer dans la confrontation et supplie Jacob de lui donner une autre chance, mais il la rejette brutalement.

Meena se rend compte que Jacob sera un obstacle à son bonheur et à celui de David et élabore un plan.

Jacob serait-il en danger ?