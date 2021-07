Spoilers d’Emmerdale: Gabby Thomas s’est précipitée à l’hôpital après une horrible confrontation avec un cambrioleur à Home Farm

ENCEINTE Gabby Thomas est transportée d’urgence à l’hôpital la semaine prochaine à Emmerdale après une horrible confrontation avec un cambrioleur à Home Farm.

Le voyage de grossesse de Gabby s’est à peine déroulé dans le feuilleton ITV après qu’elle soit tombée enceinte à la suite d’une aventure d’une nuit avec Jamie Tate.

Les téléspectateurs savent que Jamie a ensuite tenté de manipuler Gabby pour qu’il avorte le bébé après que sa mère Kim l’a déplacée dans Home Farm derrière son dos.

La semaine prochaine, Diane chasse Jamie du B&B où il séjourne pour se venger de la façon dont il a traité Gabby enceinte.

Plus tard, Will révèle à une Gabby choquée que Jamie s’éloigne.

Pendant ce temps, Jamie fait irruption dans Home Farm pour accéder au coffre-fort, mais est interrompu lorsque Gabby arrive.

Gabby se rend compte que quelque chose se passe et se prépare à appeler la police, mais Jamie sort de l’ombre avec une liasse de billets.

Tout commence lorsque Gabby le confronte mais, avant qu’elle ne puisse intervenir, elle se replie de douleur.

Will arrive et décide d’emmener Gabby à l’hôpital pendant que Jamie dit cruellement à Gabby qu’il n’a jamais voulu leur bébé et fait un coureur.

Le bébé ira-t-il bien ?

Plus tard, Bernice rend visite à Gabby à l’hôpital et promet de tout arranger pour elle.

Les téléspectateurs savent que Kim a expulsé Jamie de Home Farm et l’a coupé de son héritage après avoir réalisé qu’il était le coupable mystérieux qui l’avait empoisonnée.









Mais d’abord, elle a simulé sa propre mort et a engagé un acteur pour arrêter Will Taylor, laissant Jamie convaincu qu’il avait tué sa propre mère.

Kim a ensuite fait un retour spectaculaire, révélant tout à Jamie et l’expulsant de Home Farm.

Kim s’est également assurée que Dawn savait ce que Jamie avait fait – et l’a regardé avec joie le larguer.