Spoilers d’Emmerdale: Gabby Thomas se venge d’Amelia Spencer et de papa Dan

GABBY Thomas ne pardonnera pas et n’oubliera pas la négligence d’Amelia Spencer avec son fils Thomas.

Une querelle se prépare à Emmerdale alors qu’elle se venge de l’adolescente et de son père Dan. Jusqu’où ira-t-elle ?

Gabby Thomas et Kim Tate se vengent d’Amelia pour avoir blessé Thomas[/caption]

Ils dénoncent Amelia qui a secrètement rendu visite à Noah Dingle en prison[/caption]

Comment réagira Dan ?[/caption]

Dan Spencer (joué par Liam Fox) affronte la femme d’affaires Kim Tate (Claire King) lorsqu’il aperçoit une pancarte “To Let” à l’extérieur de sa maison.

Il est clair que cette dernière a un tour dans son sac lorsqu’elle bluffe en lui disant qu’elle est au courant de la situation.

Cependant, Kim est agacée lorsqu’elle réalise que Gabby Thomas (Rosie Bentham) ne l’a pas tenue au courant, mais elle insiste sur le fait que Dan et sa fille Amelia (Daisy Campbell) devraient avoir un préavis de deux mois.

Amelia a d’autres choses en tête alors qu’elle essaie lentement de nouer des liens avec l’adolescent en difficulté Noah Dingle.

Noah a récemment été jeté en prison pour avoir harcelé Chloe Harris et Amelia lui a étonnamment offert son soutien.

Mais ce faisant, elle a volé l’identité de Gabby car c’était elle que Noah voulait voir au départ – et Kim comprend quand elle voit Amelia essayer de voler le dernier ordre de visite de Gabby.

Dans des scènes ultérieures, Dan est choqué lorsque Gabby et Kim lui disent qu’Amelia s’est fait passer pour Gabby en lui volant sa carte d’identité pour rendre visite à Noah.

Comment réagira Dan et Gabby et Kim pourraient-ils aller encore plus loin pour faire payer Amelia ?





Bien que cela reste à voir, un allié inattendu aide Dan et Amelia.

La vicaire du village Harriet Finch leur propose de vivre à Woodbine.

Gabby était furieuse de découvrir qu’Amelia avait non seulement laissé tomber son fils Thomas pendant qu’elle gardait les enfants, mais avait menti à ce sujet, affirmant qu’il était simplement tombé de sa chaise haute.

Amelia s’est évanouie après avoir ingéré un sirop de gain de poids qu’elle a acheté en ligne car elle est devenue obsédée par son image corporelle.

Suite à l’incident, et après que Thomas ait été amené à l’hôpital, Gabby a été horrifiée lorsque les services sociaux ont envisagé d’ouvrir une enquête après que Thomas ait été blessé.

Elle était alors en colère contre Amelia, sachant que sa capacité à prendre soin de son propre fils ne serait pas remise en question si ce n’était pas pour le jeune.

Peuvent-ils jamais faire amende honorable ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine sur ITV.

Amelia a secrètement rendu visite à Noah Dingle en prison[/caption]

Charity aura beaucoup de questions à lui poser[/caption]