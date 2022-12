Spoilers d’Emmerdale: Ethan Anderson fait une erreur mortelle avec son patron lâche

APRÈS avoir affronté un client raciste plus tôt dans l’année, Ethan Anderson pourrait se mettre du mauvais côté de son patron.

L’avocat d’Emmerdale interprété par Emile John fait une grosse erreur avec Greg – comment va-t-il s’en sortir ?

Ethan Anderson garde-t-il des secrets ?[/caption]

L’avocat est nerveux la semaine prochaine quand il invite son patron Greg pour un repas[/caption]

Marcus Dean est là pour le soutenir – mais comment cela va-t-il se passer ?[/caption]

Ethan a échappé de peu au pire plus tôt en 2022 après avoir été brutalement attaqué par son ancien client Jordan.

Depuis lors, il se tenait à l’écart alors que son père Charles et sa sœur Naomi apprenaient à se connaître – avant que cette dernière ne soit jugée pour l’attaque de Nicola King.

Mais tout n’est pas devenu incontrôlable dans la vie d’Ethan.

Depuis quelques mois, il entretient une relation amoureuse avec Marcus Dean (joué par Darcy Grey) et leur relation devient de plus en plus sérieuse.

À venir la semaine prochaine, Marcus est ravi quand Ethan convient qu’ils devraient trouver un endroit à eux, dont ils débattaient depuis des mois.

Cependant, dans les scènes ultérieures, Ethan commet l’erreur d’inviter Greg, son patron sommaire, à un repas.

Le couple doit former un front uni quand Ethan s’énerve à l’arrivée de Greg.

Heureusement pour lui, un Marcus apaisant parvient à apaiser Ethan.





Greg sera montré en train de savourer son déjeuner – mais pourrait-il avoir un autre agenda ?

Va-t-il causer des ennuis à Ethan ?

L’actrice de Manpreet Sharma, Rebecca Sarker, a récemment évoqué des moments difficiles pour son personnage et la famille Anderson.

Le médecin généraliste du village, son partenaire et ses enfants seront impliqués dans les répercussions du procès de Nicola contre les filles qui l’ont agressée en juin 2022.

Rebecca a également promis que la saison des fêtes serait une montagne russe émotionnelle pour de nombreux habitants des Dales.

« Bouclez votre ceinture les gars », a-t-elle écrit sur Instagram.

“Ce Noël va être un parcours cahoteux pour certains habitants d’Emmerdale.”

Mais qu’est-ce que cela signifie pour Ethan ?

Dans des scènes récentes, Marcus a affronté un infidèle Nate Robinson après avoir trompé Naomi Anderson avec son ancienne fiancée Tracy Metcalfe.

Les fans du drame basé dans le Yorkshire ont remarqué qu’Ethan avait l’air mal à l’aise lorsque Marcus a grillé Nate sur son infidélité.

L’avocat a fini par rire d’une question de Marcus qui lui avait demandé par espièglerie s’il avait quelque chose à cacher.

Ethan pourrait-il garder des secrets ?

Marcus et Ethan sont en couple depuis plusieurs mois[/caption]

Mais on dit que des temps troublés sont à venir pour la famille Anderson[/caption]