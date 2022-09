Spoilers d’Emmerdale: Dawn Taylor lance à papa Will un ultimatum cruel contre Kim Tate

WILL Taylor se prépare à marcher dans l’allée avec Kim Tate après des mois d’épreuves et de tribulations.

Mais la femme d’affaires d’Emmerdale est en désaccord avec sa fille Dawn et elle lance bientôt à Will un ultimatum cruel.

Kim Tate est en désaccord avec Dawn Taylor[/caption]

Malheureusement, cela cause des problèmes à sa relation avec Will Taylor[/caption]

Le couple est sur le point de se marier, mais le mariage se déroulera-t-il sans encombre ?[/caption]

Tout le monde n’est pas content de voir Kim (interprétée par Claire King) se marier avec Will (Dean Andrews) et c’est notamment le cas de Dawn (Olivia Bromley).

Les deux femmes se sont récemment chamaillées au sujet des petites Clemmie et Millie alors que les filles avaient du mal à s’entendre.

Dawn a même été expulsée de Home Farm et la querelle ne fait qu’empirer.

À venir, la frustration de Dawn face aux mensonges de Millie Tate mijote tandis que Will a du mal à cacher son ressentiment face à Kim qui a expulsé sa fille de la maison.

Le lendemain matin, le petit-déjeuner est une affaire glaciale alors que Will réfléchit au refus de Dawn d’assister à leur mariage.

Bien que Kim essaie de s’excuser auprès de Dawn, ses efforts peuvent ne pas être les bienvenus alors que l’atmosphère tendue grandit entre elle et Will, comme l’a remarqué Lydia Dingle.

Le couple finit par se réconcilier – mais ce n’est pas suffisant pour Dawn et Will s’inquiète de plus en plus de savoir si le mariage devrait réellement avoir lieu.

Plus tard, Harriet Finch (Katherine Dow Blyton) rappelle à Will que s’il choisit d’épouser Kim, il risque de perdre complètement sa fille et son petit-fils Lucas.





Pour aggraver les choses pour Kim, PC Harriet Finch ressent une nouvelle attirance pour Will mais fait de son mieux pour étouffer ses sentiments pour lui.

Mais elle est obligée d’arrêter de se retenir.

Lorsque Kim se rend compte qu’Harriet s’est immiscée dans sa relation, elle la menace de l’empêcher de s’impliquer.

Dans des scènes ultérieures, Harriet raconte à Will tout sur la menace de Kim et réaffirme son amour pour lui.

La pression devient trop forte pour Kim et elle commence à exclure plusieurs invités de son mariage avec Will… incitant Will à réfléchir à leur relation.

Cela l’amène à tout remettre en question, y compris sa décision de se marier avec l’entrepreneur impitoyable.

Ira-t-il jusqu’au bout du mariage ?

Sera-t-il tenté de se tourner vers Harriet ?

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi à 19h30 sur ITV.

Kim a une autre mauvaise surprise qui lui arrive[/caption]

Harriet Finch est sur le point d’admettre qu’elle nourrit des sentiments pour Will Taylor – comment va-t-il réagir ?[/caption]