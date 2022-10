Spoilers d’Emmerdale: Dawn et Billy Fletcher sans abri après la mort choc de Harriet Finch

DAWN Taylor pleure Harriet Finch après la mort choquante de la policière.

Il y a des problèmes à venir pour elle et son mari Billy Fletcher lorsque le couple risque d’être laissé dans le froid à Emmerdale.

TVI

Dawn est en deuil après la mort de Harriet Finch[/caption]

TVI

Le décès de la policière a laissé le cœur brisé à plusieurs résidents[/caption]

TVI

Cependant, un visage familier refait surface et rend les choses plus difficiles pour tout le monde[/caption]

Le décès d’Harriet a laissé de nombreux téléspectateurs bouche bée.

Les habitants du village éponyme sont cependant laissés en lambeaux et Dawn Taylor (jouée par Olivia Bromley) a le cœur brisé.

Mais lorsqu’elle découvre que l’argent du testament de sa figure maternelle perdue depuis longtemps n’est pas suffisant pour qu’elle et son mari Billy (Jay Kontzle) gardent leur maison, l’idée de devenir sans-abri la hante.

Le couple élabore un plan pour acheter Woodbine pour eux-mêmes – mais l’ex-partenaire de Dawn, Alex, aggrave les choses.

Plus d’histoires d’Emmerdale INATTENDU Les fans d’Emmerdale déconcertés alors qu’Amelia Spencer révèle le nom de son bébé ‘CERTAINEMENT PAS’ Les fans d’Emmerdale ont tous la même plainte après la découverte de Samson Dingle

L’intrigant avide d’argent menace d’emmener le jeune Clemmie s’il n’obtient pas la fortune d’Harriet.

Alors que tout le monde se prépare et part pour les funérailles d’Harriet, Dawn s’inquiète des menaces d’Alex mais sa famille lui assure qu’ils se battront dans son coin.

Elle espère plus tard qu’elle n’a pas menti à Clemmie en lui assurant que leur famille restera unie.

Comme les téléspectateurs d’ITV s’en souviennent peut-être, Dawn a emmené Clemmie après la mort de sa mère Beth avant de découvrir qu’Alex l’avait trompée et avait engendré la jeune fille.





Comme promis, Dawn peut compter sur le soutien de sa famille, en particulier sur son père Will (Dean Andrews).

Mais Alex reste imperturbable lorsque Will le malmène, exigeant qu’il laisse Dawn tranquille.

Kim Tate (Claire King) intervient bientôt et attire Alex dans sa voiture avec la tentation de l’argent qu’il recherche.

Alex est attiré avant d’être emmitouflé dans le coffre de la voiture.

Il est ensuite ligoté dans les écuries de la ferme familiale alors que Kim et Will négocient un paiement moins cher.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

Le fauteur de troubles est laissé seul à mijoter sur la décision.

Alors que Will essaie de parler d’Alex à Billy, Kim tient à garder la situation d’otage secrète, jurant de protéger sa famille.

Cependant, Will et Kim sont sur la même longueur d’onde et elle admire même sa bravade lorsqu’il se prépare à battre Alex.

Malheureusement, Alex est un dur à cuire et s’en tient à sa demande initiale.

Will et Kim forment un front uni et le laissent souffrir du jour au lendemain.

En savoir plus sur le soleil RETOUR À GAGNER La saveur populaire Quality Street supprimée en 2018 est de retour – mais il y a un hic HEURE DES QUESTIONS Je suis une maman de 3 enfants à 20 ans – les questions que toute personne souhaitant être une jeune maman devrait poser

Comment vont-ils gérer Alex ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

TVI

Kim et Will prennent les choses en main[/caption]

TVI

Mais pourront-ils donner une leçon à Alex ?[/caption]