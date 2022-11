Spoilers d’Emmerdale: David Metcalfe supplie Victoria Sugden d’assumer la responsabilité de son crime

La relation entre VICTORIA et David pourrait être sur le point de frapper à nouveau les rochers à Emmerdale.

Ils n’ont certainement pas eu la romance la plus facile dans les Dales et il ne semble pas que cela deviendra plus facile de si tôt.



David a besoin de l'aide de sa petite amie

Victoria est choquée d'entendre la suggestion de David

David et Victoria ont eu du mal à trouver du temps l’un pour l’autre ces derniers temps, car ils ont passé de plus en plus de temps séparés.

Victoria a également dû aider David avec ses problèmes financiers et gérer son entreprise pendant son absence, mais David demandera encore plus à sa petite amie dans les scènes à venir.

Voulant remettre ses affaires et ses finances sur les rails, le commerçant propose une nouvelle idée pratique qui devient rapidement une entreprise commerciale réaliste.

David a décidé de créer un service de livraison à l’aide de sa camionnette, mais avant que l’entreprise ne démarre, il se retrouve en danger.

Il se retrouve sous la pression de la justice lorsqu’il reçoit une contravention pour excès de vitesse.

La nouvelle pourrait coûter sa licence à David et, par conséquent, laisser sa nouvelle entreprise en lambeaux.

Un David paniqué demande à Victoria si elle le couvrira et prendra le blâme.





Victoria est horrifiée par sa suggestion.

Que va faire Victoria ?



Que fera ensuite le couple ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à 19h30 sur ITV.