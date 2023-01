Spoilers d’Emmerdale: David Metcalfe met ses enfants en danger alors qu’il devient incontrôlable

APRÈS avoir vu la majeure partie de sa vie s’effondrer, David Metcalfe a du mal à garder la tête froide.

Le commerçant d’Emmerdale met en danger ses enfants lorsqu’il a du vent, il pourrait aussi les perdre.

TVI

David Metcalfe devient incontrôlable[/caption] TVI

Il est dévasté quand il découvre que Priya Sharma quitte le village[/caption] TVI

Et elle n’a pas l’intention de partir seule[/caption]

David Metcalfe (interprété par Matthew Wolfenden) a rencontré une série de problèmes dans les Dales.

Comme les téléspectateurs d’ITV s’en souviennent peut-être, son entreprise a été gravement touchée par la pandémie de Covid-19, l’amenant à faire tout ce qu’il pouvait pour éviter la faillite.

Mais alors qu’il essayait de maintenir ses finances à flot, il a mis en danger plusieurs autres villageois, dont sa propre partenaire, Victoria Sugden.

Victoria, qu’il a accusée d’un crime qu’il a réellement commis, a mis fin à leur relation en conséquence, laissant David dévasté.

Dans les scènes à venir, David se rend compte que cela PEUT empirer lorsqu’il a vent du projet de Priya Sharma de déménager à Londres pour une nouvelle opportunité d’emploi.

L’organisatrice de mariage interprétée par l’actrice sortante Fiona Wade ne quittera pas seule le village éponyme et David découvre qu’elle emmène leur fille Amba avec elle.

Déterminé à prendre le contrôle et visiblement à bout de souffle, David kidnappe l’enfant.

Son fils Jacob Gallagher et son père Eric Pollard doivent recoller les morceaux et tenter de convaincre Priya de ne pas appeler la police.

Leyla Cavanagh apprend plus tard que David a disparu avec Amba et Theo et part en mission pour aider Priya.

Elle trouve David dans un cottage inconnu mais il se met immédiatement sur la défensive lorsqu’il la voit à la porte.

Leyla l’accuse de fuir ses problèmes mais David reste dans le déni.

Les choses vont de mal en pis pour Leyla lorsqu’elle est jetée dans la salle de bain et enfermée par David, qui a dépassé le point de non-retour.

Pendant ce temps, dans le village, Priya a de plus en plus peur pour ses enfants et appelle la police.

Avant cela, Priya fait face au traumatisme persistant d’avoir été prise dans un feu de labyrinthe.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

Elle a subi de graves brûlures à la suite de l’incident, la forçant à subir plusieurs greffes de peau et à faire face à une rechute de son trouble de l’alimentation.

Mais quand elle raconte tout à Justin, il est impressionné par son choix de porter son cœur sur sa manche.

Après avoir proposé à Leyla un emploi à Londres, il décide que Priya conviendrait mieux.

Parviendra-t-elle à quitter les Dales avec ses enfants ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

TVI

Priya accepte une opportunité d’emploi[/caption] TVI

Mais pourra-t-elle quitter le village avec ses enfants ?[/caption]