Spoilers d’Emmerdale: David Metcalfe met bébé Harry à l’hôpital alors qu’il trahit Victoria Sugden

DAVID Metcalfe se retrouve avec une grave culpabilité à Emmerdale après avoir trahi sa petite amie Victoria.

Ils ont eu une relation plutôt tendue ces derniers temps et il ne semble pas que les choses vont s’améliorer pour David et Victoria dans le feuilleton ITV.

TVI

Victoria est trahie par David alors qu’il met son fils à l’hôpital[/caption] TVI

David se sent coupable de ce qu’il a fait[/caption]

Après que le plan commercial de livraison de David ait commencé à mal tourner, il prétend que c’était Victoria qui conduisait afin de lui épargner des points sur son permis afin qu’il puisse poursuivre ses plans.

En le faisant dans le dos de Victoria, dans les scènes à venir, les téléspectateurs verront David parcourir le courrier dans sa boutique lorsqu’il tombera sur une lettre.

La lettre est adressée à Victoria et provient de la billetterie de la police.

Le commerçant est submergé par la culpabilité en lisant la lettre informant Victoria de l’avis d’amende fixe de la police.

En savoir plus sur Emmerdale HORS CARACTERE Eden Taylor-Draper d’Emmerdale regarde des mondes loin de Belle dans une photo glamour ÉTOILE DE SAVON L’actrice Saskia d’Emmerdale a déjà joué dans un feuilleton rival

Bientôt, Victoria et Jacob arrivent et annoncent qu’ils veulent soutenir David et sa nouvelle entreprise commerciale alors que David garde cette dernière cachée à l’abri des regards.

Plus tard, alors que David s’occupe des enfants, il ouvre le spectacle et détourne les yeux des enfants et Harry ne tarde pas à se retrouver blessé dans un horrible accident.

Réalisant qu’il s’est trompé, David panique en emmenant le petit Harry à l’hôpital pour qu’il soit examiné.

Dans le but d’atteindre son fils malade, une Victoria inquiète se précipite vers Harry et, ce faisant, traverse des feux de circulation temporaires et il y a une voiture de police en attente à proximité.





À la suite de son erreur, Victoria accepte une amende et des points sur son permis afin qu’elle puisse se concentrer à nouveau sur son fils et le rejoindre le plus rapidement possible.

Elle se précipite à travers l’hôpital pour trouver Harry surveillé par un David à l’air inquiet.

La mère de l’un d’eux est furieuse en réalisant que David a ouvert la boutique et laissé Harry sans surveillance.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

David est alors consterné de découvrir que Victoria a reçu six points sur sa licence alors qu’elle se rendait avec Harry et craint de lui dire toute la vérité.

TVI

Il ne peut pas supporter de dire la vérité à Victoria[/caption]

Emmerdale est diffusé en semaine à 19h30 sur ITV.