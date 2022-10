Spoilers d’Emmerdale: Chas Dingle s’amuse avec Al Chapman alors que maman Faith décède

CHAS joue pendant que Faith s’éclipse dans les scènes à venir d’Emmerdale.

Les fans du feuilleton ITV auront le cœur brisé alors que Faith Dingle, jouée par Sally Dexter, prend enfin son dernier souffle après avoir mis en œuvre son plan pour mettre fin à sa propre vie.

TVI

Chas et Al continuent leur liaison dans un hôtel alors que Faith meurt[/caption]

TVI

Malgré une mini réunion de famille, Chas est absent pour les derniers souffles de Faith[/caption]

Mais alors que le cœur de Faith s’arrête, sa fille Chas est sur le point de faire la course alors qu’elle s’amuse avec Al Chapman lors d’une autre escapade secrète dans un hôtel.

Les téléspectateurs verront Chas (Lucy Pargeter) s’inquiéter pour Al après sa confrontation avec son fils Aaron Dingle, interprété par Danny Miller.

Al dit plus tard à Chas lors d’une conversation à The Woolpack qu’il a besoin de réponses d’elle concernant l’avenir de leur relation et où elle veut qu’elle aille.

Plus tard, la voyant heureuse avec sa famille, Al craint de l’avoir déjà perdue.

En savoir plus sur Emmerdale tempête sauvage Emmerdale taquine plusieurs morts alors qu’une violente tempête de vent détruit le village la vérité d’harriet Spoilers d’Emmerdale: Harriet Finch fait des aveux choquants à propos de Will Taylor

Cependant, Al est à la fois sidéré et ravi quand elle lui dit qu’elle l’aime et qu’elle veut être avec lui.

Suite à la révélation, Al et Chas planifient l’escapade à l’hôtel miteux et Al fait tout ce qu’il peut pour que Chas ne pense plus à sa mère mourante.

Al lui dit qu’il leur a officiellement acheté une maison et qu’il veut faire la fête à l’hôtel.





Alors que Chas s’adonne à l’amusement illicite, elle ignore parfaitement ce qui se passe exactement à la maison alors que Nate Robinson (Jurell Carter) accompagne sa grand-mère Faith dans les escaliers pour se coucher sans savoir que c’est sa dernière nuit.

Après que Cain soit finalement monté pour voir Faith et découvrir exactement ce qui s’est passé, à l’hôtel, Al a persuadé Chas de s’éteindre complètement et elle éteint son téléphone portable.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où Emmerdale est-il filmé ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

Alors que les nombreux appels de Paddy restent sans réponse, Chas finira-t-elle par regretter son après-midi illicite avec Al ?

TVI

Al est content de lui alors qu’il profite d’une nuit de passion avec Chas[/caption]

TVI

Faith s’éclipse pendant que Chas joue[/caption]

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi à 19h30 sur ITV.