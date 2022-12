Spoilers d’Emmerdale: Chas Dingle reçoit des nouvelles explosives alors qu’un mystérieux inconnu la trouve

CHAS Dingle marche sur des œufs après que sa liaison avec Al Chapman a été révélée à son mari Paddy.

Mais elle peut trouver du réconfort sous la forme d’un mystérieux étranger secouant Emmerdale.

Chas Dingle se sent isolée de sa famille ce Noël[/caption]

Sa liaison avec Al Chapman est devenue publique[/caption]

Elle essaie de recoller les morceaux avec ses proches[/caption]

Comment Chas pourra-t-elle jamais se rattraper auprès de sa famille très unie ?

Le gérant du pub Woolpack joué par Lucy Pargeter tente de naviguer dans la vie dans les Dales avec une série d’yeux en colère tournés vers elle suite à sa romance illicite avec feu Al.

Avant Noël, Chas dépose des cadeaux pour sa famille ainsi qu’un petit cadeau d’anniversaire pour Belle (Eden Taylor-Draper), qui est responsable de son exposition.

Mais rien ne se passe comme Chas le souhaite et elle se sent triste et seule quand Belle et Mandy Dingle (Lisa Riley) lui donnent l’épaule froide.

Sous le choc de leur rencontre, Chas va trouver du réconfort dans le Woolpack fermé et vide – mais elle a rencontré son mari Paddy (Dominic Brunt) et leur fille Eve.

Le couple est assis avec la famille de Marlon pour Noël.

Alors que Paddy voudra peut-être montrer sa propre séquence glaciale, lui et Chas ont convenu d’un cessez-le-feu par considération pour leur fille.

Malheureusement, l’atmosphère est trop gênante à supporter pour Chas lorsque Marlon remercie tous ceux qui étaient là pour lui alors qu’il se remettait de son accident vasculaire cérébral.

Chas se fait rare, partant avec le feu d’artifice de sa mère en remorque pour visiter la tombe de sa fille.

Là-bas, elle lit la carte que lui a donnée sa mère Faith et sa douleur grandit car sa mère et sa fille lui manquent.

Mais un étranger s’approche bientôt d’elle dans le cimetière avec des nouvelles explosives juste au moment où le feu d’artifice de Faith décolle.

Chas est abasourdie – mais que pourrait bien lui dire l’étranger ?

Après des mois de secret, il a été révélé à Paddy que Chas avait eu une liaison avec Al Chapman.

Chas avait trouvé du réconfort dans les bras de cette dernière après avoir appris que sa mère Faith luttait contre le cancer.

Al a emporté leur romance dans la tombe lorsqu’il a été tué par Kyle Winchester, mais ses secrets sont restés dans le village éponyme pour que Chloe Harris les découvre.

La future mère a découvert qu’Al était prêt à déménager avec sa maîtresse – la mère d’un enfant célibataire.

Les soupçons de Chloé l’ont conduite directement à une Priya Sharma stupéfaite et, finalement, elle a dû admettre qu’elle avait fait une erreur.

Mais alors que Chas essaie d’arranger les choses avec sa famille, quelle bombe recevra-t-elle ce Noël ?

TVI

Chas pleure la perte d’Al Chapman, sa mère et sa fille Grace[/caption]

TVI

Mais un inconnu interrompt tout – pourrait-il avoir un lien avec son frère Cain ?[/caption]