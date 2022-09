Spoilers d’Emmerdale: Chas Dingle attrapé à nouveau avec Al Chapman après une admission de choc

Les amoureux d’ILLICIT, Chas Dingle et Al Chapman, amènent les choses à un nouveau niveau la semaine prochaine.

Mais un autre résident d’Emmerdale pourrait être mis au courant de leur liaison dans des scènes dues à la diffusion sur ITV.

Chas Dingle et Al Chapman se faufilent toujours dans le village[/caption]

Ils prévoient même de s’enfuir ensemble – mais Kerry Wyatt se trompe de bâton[/caption]

Elle prend une énorme décision concernant sa relation avec Al la semaine prochaine[/caption]

La gérante du pub Woolpack interprétée par Lucy Pargeter a cherché du réconfort auprès de l’homme d’affaires local après avoir découvert que sa mère Faith avait reçu un diagnostic de cancer et que son état était en phase terminale.

Al (joué par Michael Wildman) et Chas se sont depuis faufilés dans le village éponyme, à l’insu de leurs partenaires respectifs, Kerry Wyatt et Paddy Dingle, et malgré leurs efforts pour rester à l’écart l’un de l’autre.

Les choses passent au niveau supérieur dans les scènes à venir quand Al propose à Chas de fuir les Dales ensemble, dans le but de prouver son engagement envers elle.

Le lendemain, Al met de l’ordre dans ses comptes alors qu’il se prépare à acheter une maison pour lui et Chas et il est ravi de la façon dont ses projets se déroulent.

Pendant ce temps, Kerry (Laura Norton) se trompe de bâton lorsqu’elle le voit regarder des maisons en ligne et suppose qu’il les recherche.

Incapable de contenir son excitation, elle essaie de faire sortir des informations sur la maison qu’il visitait et Al se sent mal à l’aise.

Kerry est toute aimée alors qu’elle décide de planifier sa propre surprise – ignorant parfaitement qu’Al dit à Chas qu’il est prêt à en finir avec elle.

Inflexible à l’idée d’agir, Al arrive au pub mais est aveuglé lorsque Kerry lui propose en faisant un rap.





Tout le monde dans le Woolpack grince des dents et Chas est sous le choc du spectacle.

Un Al choqué par les obus hésite… mais dit finalement oui à se fiancer.

Chas est écrasé mais à l’extérieur du pub, Al insiste sur le fait qu’il ne s’est toujours engagé qu’avec elle.

Le couple est incapable de résister à un moment de passion mais est frappé d’horreur lorsque quelqu’un les attrape.

Les téléspectateurs d’ITV se souviendront peut-être que ce ne serait pas la première fois que les tourtereaux sont attrapés, car Belle Dingle les a déjà rencontrés ensemble.

Elle leur a fait promettre de ne pas poursuivre leur relation secrète mais Chas et Al ont ignoré son avertissement.

Est-ce la fin de la ligne pour eux?

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi sur ITV.

Kerry décide de porter sa relation avec Al à un nouveau niveau[/caption]

Que va faire Al ?[/caption]