Spoilers d’Emmerdale: April Windsor écrasée alors qu’elle est à nouveau vicieusement trollée

April Windsor d’EMMERDALE sera écrasée alors qu’elle est à nouveau trollée par des intimidateurs cruels dans les épisodes de cette semaine.

L’écolière a été terrorisée par des intimidateurs en ligne derrière les écrans de leur téléphone après avoir créé une page de deuil pour aider les autres qui avaient perdu un parent.

ITV

April est trollée après avoir récupéré son téléphone de papa Marlon[/caption]

ITV

Marlon lui a rendu le téléphone sur la promesse qu’elle n’irait pas sur les réseaux sociaux[/caption]

Les filles de l’école ont envoyé des messages ignobles aux jeunes sur la page bien intentionnée et ont créé l’un des leurs, Dead Donna.

April l’a laissée sangloter avec son père Marlon à cause des commentaires cruels, ne lui laissant d’autre choix que de lui retirer son téléphone pour la protéger.

Cette semaine, Marlon laisse tomber et permet à sa fille de récupérer le téléphone – sur la promesse qu’elle reste à l’écart des réseaux sociaux.

Mais April ne peut pas s’en empêcher et elle est bientôt tentée de se reconnecter – trouvant encore plus de commentaires blessants pour elle.

Ignorant de ce qui se passe – et qu’April est allé à l’encontre de ses souhaits, Marlon s’occupe à essayer de lui organiser la fête d’anniversaire de ses rêves.

Donc, sans personne d’autre vers qui se tourner – April essaie d’obtenir des conseils de Cathy sur la façon de gérer tout cela – mais ses conseils non conventionnels fonctionneront-ils?

April s’est rapprochée de l’adolescente rebelle Cathy Hope, qui semble essayer de se rapprocher de son demi-frère Ellis.

Les téléspectateurs ont fait part de leurs inquiétudes lorsque Cathy a ajouté April à une discussion de groupe de la neuvième année appelée Silver Stars et lui a fait promettre de garder le secret.

Depuis lors, April a été la cible de trolls cruels à la suite de la mort de sa mère, Donna, son père Marlon ayant entendu la triste nouvelle de Cathy.

Les fans sont restés convaincus que Cathy pourrait être le vil troll, après avoir insisté sur le fait qu’April ne devrait pas parler à son père des abus qu’elle subit.

Plus tard, elle a disparu juste au moment où April recevait un autre message ignoble – laissant les fans sûrs que le doigt sera pointé vers sa tante.

Elle s’est assise avec April essayant apparemment de lui remonter le moral, mais a soudainement changé de cap lorsque le père d’April, Marlon, s’est approché dans des épisodes la semaine dernière.

« Tu ne vas certainement pas lui dire ? » dit Cathy en repérant Marlon. Comme April a dit qu’il ne pouvait pas l’aider, Cathy avait l’air ravie.

Elle a déclaré: «Probablement pour le mieux, il voudrait seulement aller à l’école et en faire quelque chose de plus grand. De plus, maintenant ce sont les vacances, il y a de fortes chances que celui qui le fait arrête.

L’un d’eux a écrit : « C’est définitivement Cathy qui fait de la cyberintimidation en avril. C’est une petite vache celle-là. Elle a tendance à intimider les gens.





Un deuxième a déclaré: «Cathy est le troll, n’est-ce pas. (Suis-je en retard à la fête ?) »

Un autre a ajouté : « Cathy ne veut pas le dire à Marlon. Soit elle est coupable elle-même, soit elle pourrait peut-être couvrir Heath ? »

Les téléspectateurs d’Emmerdale savent que ce n’est pas la première fois qu’April est confronté à l’intimidation.

L’écolière a été harcelée par un autre élève lorsque Marlon a été emprisonnée à tort pour meurtre l’année dernière, et a reçu des SMS qualifiant son père de tueur.

ITV

Avril a été trollé par des intimidateurs en ligne[/caption]