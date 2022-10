Spoilers d’Emmerdale: Amelia Spencer rend un hommage sincère à Harriet Finch

Les RÉSIDENTS des Dales sont toujours sous le choc après la mort de PC Harriet Finch au milieu d’une énorme tempête.

La semaine prochaine, les villageois d’Emmerdale se rassemblent pour un dernier au revoir et Amelia Spencer lui rend hommage d’une manière touchante.

TVI

Amelia rend hommage à Harriet Finch lors de ses funérailles[/caption]

TVI

Les villageois se rassemblent pour rendre hommage[/caption]

TVI

Et Dan a le cœur complètement brisé[/caption]

L’actrice Katherine Dow Blyton s’est retirée du feuilleton ITV après que son personnage ait passé neuf ans dans le village éponyme.

L’ancien vicaire de l’église St Mary a été tué au milieu d’une semaine de tempête dans un accident de quad.

Harriet a laissé derrière elle une poignée de villageois au cœur brisé, dont son partenaire, Dan Spencer (joué par Liam Fox).

Dans les scènes qui doivent être diffusées la semaine prochaine, les funérailles d’Harriet ont lieu en présence de ses proches, dont sa fille, Dawn Taylor (Olivia Bromley).

Plus d’histoires d’Emmerdale sexy VIII Les ex-stars d’Emmerdale et de Corrie jouent de nouveaux rôles énormes pour la série torride de Netflix L’AMOUR DANS LES DALES Les fans d’Emmerdale exigent la réunion d’un couple emblématique après avoir triché

Mais Dan est particulièrement ému lorsque sa propre fille, Amelia, prononce un discours sincère en l’honneur d’Harriet.

L’adolescente interprétée par Daisy Campbell a récemment donné naissance à un bébé prématuré après avoir été coincée dans la tempête.

Harriet Finch était l’un des nombreux villageois à prendre des mesures pour essayer de la retrouver et de la mettre en sécurité.

La policière a pris son quad pendant que sa rivale Kim Tate montait à cheval dans la campagne.





Kim avait été avertie par Lydia Dingle qu’une Amelia très enceinte s’était perdue dans le désert après avoir tenté de rencontrer Noah Dingle pour un pique-nique.

Les fans d’Emmerdale ont été choqués quand Amelia a révélé le nom de son bébé alors qu’ils s’attendaient à un hommage à Harriet.

Lors d’un récent épisode du drame basé dans le Yorkshire, elle a dit à son père Dan qu’elle avait décidé de nommer sa fille Esther.

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où Emmerdale est-il filmé ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

Harriet n’était pas la seule villageoise à avoir rencontré son créateur pendant la semaine de l’anniversaire d’Emmerdale.

Avant que le drame ne s’accélère, Faith Dingle a mis fin à ses jours, déterminée à ne pas laisser son cancer prendre le dessus.

Liv Flaherty, d’autre part, a rendu son dernier souffle à côté de son mari Vinny après que le couple ait été écrasé par une caravane.

En savoir plus sur le soleil ‘GROTESQUE’ Les fans de films d’horreur “ont trop peur de dormir” après avoir regardé Terrifier 2 HALLO-REINE Gemma Collins semble plus mince que jamais dans un corset et une combinaison en cuir

Pendant ce temps, avant les funérailles d’Harriet, sa fille Dawn apprend une nouvelle choquante et son ex Alex va encore une fois lui rendre la vie encore plus difficile.

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi à 19h30 sur ITV.

TVI

Dawn Taylor pleure sa figure maternelle[/caption]

TVI

Kim et son père prendront position lorsqu’un maître chanteur fait une apparition[/caption]