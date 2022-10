Spoilers d’Emmerdale: Aaron Dingle quitte le village pour toujours après avoir pris une décision choc à propos de maman Chas

Aaron Dingle d’EMMERDALE quitte le village pour toujours dans les scènes à venir après avoir pris une décision choc concernant maman Chas.

Aaron a eu des moments difficiles depuis son retour au village, après avoir découvert que sa mère Chas avait une liaison avec Al Chapman et vu sa sœur Liv mourir dans la tempête.

Aaron Dingle d’Emmerdale quitte le village pour toujours dans les scènes à venir après avoir pris une décision choc à propos de maman Chas[/caption]

Aaron sait que sa mère trompe Paddy avec Al Chapman[/caption]

Le personnage – joué par Danny Miller – était furieux lorsqu’il a découvert que Liv était partie dans la tempête pour faire du babysitting pendant que Paddy et la famille se précipitaient à l’hôpital pour être avec Sam après son accident, tandis que Chas était encore une fois absent du pub avec Al.

Ayant déjà fait rage en disant qu’il souhaitait que sa mère soit morte à la place de sa sœur, Aaron est secrètement incrédule lorsqu’il découvre que Chas a proposé d’aider à organiser les funérailles de Liv.

Aaron est prêt à souffler sur sa mère et Chas craint de révéler son secret. Après avoir été exhorté par Paddy à régler les choses avec Chas, Aaron accepte à contrecœur.

Quand Aaron l’accuse d’être toujours avec Al, Chas nie avec véhémence et fait chanter émotionnellement Aaron pour qu’il recule.

Et bientôt Chas est soulagée quand elle réussit à pousser Aaron à décider de quitter le village.

Dans les scènes suivantes, Aaron se prépare à partir pour de bon et fait ses adieux.

Lorsque Chas l’interroge sur ce qu’il a révélé, Aaron coupe froidement tout avenir que les deux pourraient avoir.

Est-ce vraiment la fin pour la mère et le fils ?





Danny, 31 ans, avait déjà parlé de son retour à Emmerdale, après avoir quitté le feuilleton en novembre de l’année dernière.

Alors que les fans avaient espéré que sa participation à la semaine du 50e anniversaire pourrait ouvrir la voie à un retour permanent, Danny a insisté sur le fait que ce n’était qu’un court passage.

Il a déclaré: “C’était juste agréable d’être de retour pour un court passage et de voir tout le monde, c’est comme aller à une fête tous les jours et simplement rattraper les gens partout, les acteurs et l’équipe.

“Je ne fais pas partie de ces acteurs qui disent” Non, c’est tout maintenant, je l’ai mis de côté “, comme je l’ai dit, c’est une partie importante de ma vie, une partie énorme de ma vie et ce le sera toujours.

“Je n’ai aucune chance de dire que je ne reviendrai jamais.”

Aaron et Paddy s’embrassent avant qu’il ne quitte le village[/caption]

Emmerdale est diffusé sur ITV et est disponible sur ITV Hub.