Spoilers d’EastEnders – Torsion massive de MURDER impliquant Chelsea Fox, selon les fans; ainsi que des actualités sur Coronation Street et Emmerdale

Les fans d’EASTENDERS sont terrifiés pour Chelsea Fox après qu’elle ait profité d’une journée au spa pendant que son fils Jordan se battait pour sa vie à l’hôpital.

La nouvelle maman – qui est jouée par l’actrice Zaraah Abrahams dans le feuilleton de la BBC – souffre de dépression pour avoir contrôlé le mari tueur Gray Atkins.

Il l’a manipulée pour qu’elle ne prenne pas d’antidépresseurs – jouant sur sa vulnérabilité en tant que nouvelle maman.

Dans l’épisode de ce soir, Whitney et Kheerat ont réalisé ce qui se passait et ont agi.

Après avoir aligné un appartement pour qu’elle s’échappe de Gray, Kheerat a payé pour que Chelsea passe une journée au spa loin de Gray avec sa mère et sa tante.

Lisez notre blog en direct sur les savons ci-dessous pour les dernières nouvelles et les potins…

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.