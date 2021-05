Spoilers d’EastEnders: Sonia Fowler horrifiée alors que son père Terry Cant revient avec un faux nom

SONIA Fowler est horrifiée lorsque son ancien père Terry Cant revient avec un faux nom la semaine prochaine à EastEnders.

L’acteur et comédien Brian Conley a été choisi dans le rôle du père de Sonia, que Sonia a commencé à rechercher l’année dernière après que sa fille Bex soit partie en voyage l’année dernière.

Sonia dénonce Tiffany pour avoir servi des hommes effrayants chez Ruby's et fait des gestes vers Terry

Mais la semaine prochaine, ses retrouvailles avec Terry ne démarrent pas vraiment du mieux.

Sonia revient de Dubaï et est consternée d’apprendre de Denise que Dotty travaille comme hôtesse au club.

Les téléspectateurs la verront faire irruption dans le pub et réprimander publiquement Dotty pour son travail, sans savoir que Terry, alias Rocky, est arrivé à Walford et s’amuse au club.

Sonia est mortifiée quand Terry vient la chercher

Alors que Sonia fait rage à Dotty, elle annonce qu’elle ne supportera pas sa complaisance envers des hommes effrayants et des gestes vers Terry.

Après son retour à The Vic, Sonia est horrifiée lorsque Terry apparaît et lui demande après elle, et disparaît rapidement.

Rocky dit à Tiff et Denise qu’il cherchait Sonia après qu’elle lui ait envoyé une lettre – et qu’il est Terry Cant, son père.

L'acteur Brian Conley a été choisi dans le rôle de Terry, le père séparé de Sonia

Plus tard, Terry se souvient des souvenirs de l’enfance de Sonia, expliquant comment il a obtenu le nom de «Rocky», mais Sonia se méfie et décide de le tester.

Plus tard, Tiffany chante les louanges de Rocky, mais Sonia n’est pas convaincue.

Dotty surprend et admet qu’elle donnerait n’importe quoi pour pouvoir parler à nouveau à son père, et que Sonia devrait donner une chance à Rocky.

Sonia va-t-elle céder?

Parlant de son arrivée sur Albert Square, le comédien et acteur Brian Conley – qui jouera Terry – a déjà déclaré: «Comme vous pouvez l’imaginer, être Londonien et faire maintenant partie d’EastEnders est un moment incroyable pour moi.









«Je sais avec certitude que mon père regarde d’en haut et dit ‘Bien sur ton fils!’ C’était toujours son programme préféré.

Il a ajouté: «Donc, à bien des égards, c’est vraiment un honneur de faire partie d’un spectacle aussi emblématique et de travailler avec une équipe incroyablement talentueuse devant et hors caméra.

«J’ai hâte de commander ma première pinte au Queen Vic.»