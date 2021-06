Spoilers d’EastEnders: Ruby Allen souffre seule d’une fausse couche déchirante après être à nouveau tombée enceinte

Ruby Allen d’EASTENERS souffre une deuxième fois d’une fausse couche déchirante après être à nouveau tombée enceinte.

La propriétaire de la discothèque – jouée par Louisa Lytton dans le feuilleton de la BBC – a malheureusement perdu son bébé à naître plus tôt cette année.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers EastEnders ici

BBC

Ruby Allen reçoit des nouvelles plus dévastatrices à EastEnders cette semaine[/caption]

Mais elle a essayé de blâmer Stacey Slater pour cela.

Comme les téléspectateurs le savent, Stacey (Lacey Turner) purge actuellement une peine de prison pour voies de fait.

Le couple s’est disputé pour savoir qui s’occupait des enfants de Stacey et Martin, Lily et Arthur, à la discothèque Ruby’s.

Stacey est partie en trombe et s’est retournée et on aurait dit que Stacey l’avait poussée dans les escaliers, alors qu’en fait elle a trébuché, a perdu l’équilibre et est tombée.

BBC

Ruby est tombée dans les escaliers et a donné l’impression que Stacey l’a poussée[/caption]





BBC

Ruby a eu du mal à accepter sa première fausse couche[/caption]

La femme d’affaires a décidé d’utiliser cela contre elle et lui a reproché d’avoir perdu son enfant, tout en sachant qu’elle avait en fait fait une fausse couche quelques jours auparavant.

Stacey était criblée de culpabilité alors qu’elle acceptait ce qu’elle avait fait.

Depuis lors, Ruby s’occupe des enfants de Stacey – car elle est actuellement mariée à l’ex de Stacey, Martin Fowler (James Bye), avec qui il partage Lily et Arthur.

Mais Lily n’a certainement pas facilité la tâche à Ruby et la paire n’est pas d’accord.

BBC

Ruby se confie à Jean sur la terrible nouvelle[/caption]





Dans un épisode à venir de la série à succès, Ruby se confie à la mère de Stacey, Jean (Gillian Wright) à propos du comportement de Lily, et au cours de leur conversation, Ruby ressent une douleur atroce au ventre.

Elle se précipite chez les médecins et ils lui disent qu’elle est à nouveau enceinte.

Cependant, ils lui annoncent la nouvelle déchirante qu’il est très probable qu’elle fasse à nouveau une fausse couche.

Le cœur brisé par sa nouvelle, Ruby se confie à Jean et elle lui dit d’écrire tous ses soucis dans une boîte à soucis qu’elle avait faite pour Lilly.

Ruby va-t-elle le dire à Martin ou va-t-elle faire face toute seule à la nouvelle déchirante ?