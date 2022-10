Spoilers d’EastEnders: Ranveer Gulati retrouvé mort alors qu’un suspect surprenant émerge

SUKI Panesar a essayé de faire face à sa culpabilité pour le meurtre de Ranveer Gulati.

Mais son pire cauchemar se transforme en réalité lorsque le corps de l’homme d’affaires est retrouvé à EastEnders – et que la police a un suspect en tête.

Bbc

Nina et Ravi ont conspiré pour obtenir l’argent de Ranveer[/caption]

Bbc

Ravi est responsable du meurtre de l’homme d’affaires[/caption]

Bbc

Mais il a laissé Suki croire qu’elle avait tué Ranveer[/caption]

Ravi Gulati (interprété par Aaron Thiara) a tué Ranveer après avoir tenté de violer Suki (Balvinder Sopal) et laissé la femme d’affaires croire qu’elle était en fait responsable de la mort.

Depuis lors, Suki essaie de reprendre une vie normale et d’oublier Ranveer.

Dans les scènes qui doivent être diffusées sur BBC One la semaine prochaine, elle ignore d’abord son amour Eve Unwin (Heather Peace) et réprimande Ravi pour son combat avec Kheerat (Jaz Deol) dans le Vic.

Mais Ravi lâche ensuite une énorme bombe sur Suki en lui disant que Nina Gupta (Hersha Verity) a signalé que Ranveer avait disparu dans les scènes précédentes du feuilleton.

Ravi et Nina ont tous deux conspiré pour essayer de mettre la main sur l’argent de Ranveer et craignent que Suki ne ruine leurs plans.

Cependant, la police arrive bientôt avec des nouvelles horribles – un corps a été retrouvé à Walford et ils pensent qu’il pourrait s’agir de Ranveer.

Ravi révèle plus tard à Suki et à son ex-mari Nish (Navin Chowdhry) que la police a retrouvé le corps de Ranveer et que l’affaire est classée comme un meurtre.

Les nouvelles circulent rapidement sur Albert Square alors que Suki révèle que Ranveer a été retrouvé mort en heurtant Eve.





Pendant ce temps, Nina est mortifiée, s’inquiétant pour Ravi de devenir un suspect dans le meurtre de Ranveer.

Mais Nina n’a peut-être pas du tout d’ennuis, car un suspect surprenant émerge plus tard.

Suki reçoit un message de la police voulant lui parler du meurtre de Ranveer.

Cela pourrait signifier des ennuis pour la femme d’affaires car elle a été témoin de la mort de Ranveer.

Cependant, même s’il essaie de garder ses distances avec l’affaire, Ravi n’est pas non plus exempt d’interrogatoire car il reçoit un appel similaire des autorités, qui est entendu par Nish et Kheerat.

Suki pourrait-il avoir des ennuis pour la mort de Ranveer ?

Ou la vérité sera-t-elle exposée en un rien de temps ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Ravi est emmené pour un interrogatoire[/caption]

Bbc

Mais la police s’intéresse aussi à Suki[/caption]