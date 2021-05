Spoilers d’EastEnders: Rainie Highway dévastée alors que les médecins révèlent des complications avec Bernie Taylor étant son substitut

RAINIE Highway dévastée alors que les médecins révèlent des complications, Bernie Taylor étant son substitut la semaine prochaine à EastEnders.

Bernie – qui est joué par Clair Norris dans le feuilleton BBC One – a déclaré à Rainie et Stuart qu’elle voulait être leur mère porteuse après que Karen ait reçu une visite terrifiante d’huissiers de justice.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers d’EastEnders ici

BBC

Rainie accompagne Bernie à son rendez-vous chez le médecin[/caption]

Mais la semaine prochaine, l’intrigue s’épaissira lorsque Rainie accompagnera Bernie à son rendez-vous chez le médecin.

Rainie est vidé lorsque le médecin annonce la nouvelle qu’il y a quelques facteurs qui pourraient compliquer une grossesse potentielle.

Au lendemain du rendez-vous, Bernie tente de convaincre Rainie que tout ira bien, mais Rainie est déchiré.

Que va-t-elle décider?

BBC

Bernie apprend qu’il pourrait y avoir des complications avec sa grossesse potentielle[/caption]

Ailleurs la semaine prochaine, Mitch et Karen continuent la recherche de Bailey.

Ils sont choqués quand ils reçoivent un appel de Reg, qui révèle qu’il a trouvé Bailey.

Leur recherche sera-t-elle enfin terminée?

Plus tard dans la semaine, Karen est brisée lorsqu’elle reçoit une vile note, et finit par craquer lorsqu’elle se voit offrir un repas gratuit au café.

Karen se lance dans une diatribe sur le fait que tout le monde juge sa famille, avant de partir à l’assaut.

BBC

Bernie insiste sur le fait que tout ira bien pour Rainie[/caption]

Bernie pourra-t-elle aller de l’avant avec la maternité de substitution et résoudre les problèmes d’argent de sa famille?

Parlant de la décision de maternité de substitution de son personnage, l’actrice Bernie Clair a récemment déclaré:

Parlant de la raison pour laquelle son personnage considère être le substitut de Stuart et Rainie, l’actrice Bernie Clair a révélé: «Elle découvre que Rainie et Stuart sont toujours à la recherche d’un substitut et décide que ce sera le meilleur moyen d’obtenir beaucoup d’argent qui pourrait changer le Le style de vie et les conditions de vie de Taylor, c’est pourquoi elle va vers eux et veut être leur mère porteuse.









Parlant des problèmes d’argent de la famille, elle a ajouté: «Elle ressent le stress plus que jamais. Karen essaie de l’éloigner autant que possible des enfants jusqu’à ce que cela devienne très évident. Bernie se demande «comment pouvons-nous être à nouveau dans cette situation? bien qu’elle se rende compte que c’est ainsi que la vie se passe parfois.

«Bernie est bouleversée et déçue qu’ils soient de retour dans cette situation, elle sait qu’ils doivent y remédier et c’est à ce moment que les choses commencent à cliqueter dans sa tête et qu’elle essaie de voir où elle peut aider.

«Bernie a l’impression que parce qu’elle est la plus âgée des frères et sœurs de la maison, elle doit agir.»