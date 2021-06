Spoilers d’EastEnders : Phil Mitchell propose d’acheter la laverie pour Kat Slater

PHIL Mitchell choque Kat Slater avec une proposition surprenante la semaine prochaine à EastEnders alors qu’il lui propose de lui acheter la laverie.

Kat a récemment été victime d’une agression vicieuse alors qu’elle rentrait seule chez elle depuis l’école de ses fils.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers EastEnders ici

BBC

Kat est ennuyée quand Phil n’écoute pas son calvaire[/caption]

La semaine prochaine, Kat est furieuse quand Phil est trop occupé à se concentrer sur la trahison de Callum pour l’écouter quand elle lui parle de l’agression.

Plus tard, il s’excuse et suggère d’acheter la laverie pour qu’ils puissent la faire fonctionner ensemble.

Comment va réagir Kat ?

BBC

Phil suggère d’acheter la laverie et de la faire fonctionner ensemble[/caption]

Pendant ce temps, Callum et Fitzy repèrent l’agresseur qui correspond à la description de Kat et le poursuivent dans la rue.

La catastrophe frappe, cependant, lorsque l’agresseur poignarde Fitzy.

Un Callum horrifié défie l’agresseur mais il s’enfuit.

Fitzy donne à Callum la bague qu’il prévoyait de proposer alors que Callum appelle à la sauvegarde.

Lorsque les ambulanciers paramédicaux arrivent et que c’est le toucher et aller, et Callum est clairement aux prises avec la situation.

Lorsque DCI Arthurs appelle Callum pour vérifier qu’il va bien, il le trouve désemparé et se blâme.

Plus tard dans la semaine, lorsque Callum est distant pendant les célébrations de leur anniversaire, Ben suppose qu’il est contrarié d’avoir été invité à quitter son emploi et suggère de ne pas parler de travail pendant un certain temps.





Callum a l’impression qu’il ne peut pas parler de Fitzy, panique et s’en va, laissant Ben perplexe.

Plus tard dans la semaine, Callum s’en prend à Ben et insiste sur le fait qu’il va bien.

Whitney et Kat trouvent Callum dans le pub et se rendent compte que quelque chose ne va pas lorsqu’il se ressaisit en parlant du coup de couteau.