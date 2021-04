MITCH Baker est soupçonné alors que sa fille Bailey disparaît pour dormir dans la rue la semaine prochaine à EastEnders.

Le savon BBC One fait la queue une épreuve dévastatrice pour la famille Taylor alors que Bailey disparaît.

La semaine prochaine, les téléspectateurs verront Karen et Mitch continuer à tourner après l’acte de disparition de Bailey.

Ils sont frustrés lorsque la police veut fouiller leur maison pour obtenir des informations sur Bailey.

Mitch s’inquiète qu’ils essaient de lui attribuer la responsabilité et refuse d’aller à la station pour un interrogatoire.

Keegan propose plus tard de l’accompagner à la gare et Mitch accepte.

Mais quand Amy mentionne que Bailey ne pouvait pas se permettre un camp spatial, Mitch est brisé et se rend compte que Bailey devait s’inquiéter de leurs problèmes d’argent.

Plus tard, Jack dit à Karen et Mitch que Bailey a été repéré et ils sont horrifiés de la trouver dans un sac de couchage avec Banjo dans une ruelle sombre.

Bailey entendra Karen et Mitch discuter de leurs problèmes d'argent cette semaine et décidera de s'enfuir.









Les téléspectateurs d’EastEnders savent que Karen et Mitch ont des difficultés financières depuis que Karen a perdu son emploi et ses avantages sociaux.

Cette semaine, un misérable Mitch dit à Karen que, faute de trouver un emploi, il n’a pas les moyens de payer le camp spatial de Bailey.

Karen sait que Bailey sera éviscérée et fait un commentaire passant à Mitch sur le fait que Bailey serait mieux de se débrouiller seule.

Bailey prend les aveux de Karen dans le mauvais sens et décide de fuir la maison.