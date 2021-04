Mila Mawra des EASTENDERS est sans abri après une réunion de choc avec sa famille homophobe.

La barmaid – jouée par Ruhtxjiaïh Bèllènéa dans le feuilleton de la BBC – s’est ouverte sur sa famille homophobe le mois dernier et a parlé de la discrimination passée qu’elle a subie en raison de sa sexualité.

Visitez notre page EastEnders pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers d’EastEnders ici

BBC

Kim essaie de fixer un autre rendez-vous entre Mila et Iqra[/caption]

La semaine prochaine, Kim devient déterminée à trouver qui a pris la photo de Mila et Iqra sur Internet.

Kim essaie de fixer un autre rendez-vous entre les deux, mais Mila explique qu’elle ne peut pas parce qu’elle a un double quart de travail.

BBC

Mila fait semblant de travailler[/caption]

BBC

Kim espionne Mila et la voit rencontrer un homme[/caption]

Plus tard, Kim se rend compte que Mila a menti sur le fait de devoir travailler et décide de l’espionner pour voir ce qu’elle fait.

Elle est choquée quand elle voit Mila rencontrer un homme.

Kim est en colère contre ce qu’elle a vu, Kim se confie plus tard à Kathy, qui dit qu’ils devraient donner à Mila le bénéfice du doute.

BBC

Kim dit à Iqra que Mila triche[/caption]

Plus tard, le désastre survient lorsque Mila et Iqra entrent en riant, et une Kim émée laisse échapper qu’elle triche.

Qu’est-ce que Mila aura à dire d’elle-même?

Plus tard dans la semaine, les téléspectateurs verront Iqra attendre Mila.

Quand une Mila tachée de larmes arrive, elle dit à Iqra qu’elle ne peut pas trouver le courage d’entrer.

Quand Mila ajoute que son colocataire veut sa sortie, et qu’elle est maintenant sans abri, Mila insiste sur le fait qu’elle ne peut pas rester avec elle.









Plus tard, Kathy invite Mila à rester avec elle et elle accepte.

Les téléspectateurs savent que Mila est tombée en panne lorsqu’un photographe a pris une photo d’elle et d’Iqra ensemble après que Kim – qui dirige une agence de rencontres sur la place – les ait persuadés de parler au journal de leur relation.

Quand Iqra a confronté Mila à propos de son comportement, elle a admis qu’elle avait dû quitter la maison parce que sa sexualité ne cadrait pas avec les fortes croyances de sa famille.