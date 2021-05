Spoilers d’EastEnders: Martin Fowler terrifié par les jeux de Lily verra Ruby Allen les expulser tous

EASTENDERS a taquiné une rupture de choc pour les jeunes mariés Martin Fowler et Ruby Allen la semaine prochaine, alors que les jeux de Lily voient Ruby les amorcer tous.

Lily tourmente Ruby pour avoir envoyé sa mère Stacey Slater pour un crime qu’elle n’a pas commis.

BBC

Martin craint que Ruby et lui ne se séparent après l’ingérence de Lily[/caption]

Après avoir coupé la robe de mariée de sa défunte mère, Lily a décidé d’intensifier ses jeux d’un cran cette semaine et a dit un mensonge dommageable.

Après avoir vu Zack flirter avec Ruby au club, Lily a dit à Martin que Ruby le trompait avec Zack.

Lily a même prétendu que Ruby avait invité Zack pour une soirée pendant que Martin était absent.

La semaine prochaine, le plan de Lily pour creuser un fossé entre Martin et Ruby semble avoir fonctionné alors que Martin se réveille la gueule de bois et dit à Ruby qu’il a trop la gueule de bois pour assister à son rendez-vous à l’hôpital.

Plus tard dans la journée, Martin dit à Jean qu’il perd Ruby et que sans elle, lui et les enfants n’auront pas de maison.

Jean a un mot avec Ruby et la supplie de montrer un peu d’amour à Lily.

BBC

Ruby est irritée quand une gueule de bois Martin manque son rendez-vous[/caption]

BBC

Martin dit à Jean que si Ruby le met à la porte, ainsi que les enfants, ils seront sans abri[/caption]

Plus tard, Ruby dit à Martin qu’elle a besoin de son soutien et il promet de rester à ses côtés.









Plus tard cette semaine, Martin racontera la révélation de Lily que Ruby le trompe et se précipite dans le club pour donner une leçon à Zack.

Zack pourrait-il se retrouver en danger?

Et Ruby pourra-t-elle prouver que Lily ment?