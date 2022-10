Spoilers d’EastEnders: Lola Pearce se prépare pour une opération au cerveau dans des scènes d’hôpital déchirantes

Les jours de LOLA Pearce à Albert Square sont comptés alors que l’actrice Danielle Harold est prête pour une sortie dramatique.

Après un horrible diagnostic de tumeur au cerveau, elle sera préparée pour la chirurgie dans les prochaines scènes d’EastEnders.

Les patrons du savon ont confirmé que Danielle Harold quitterait le drame BBC One après une décennie.

Les rumeurs d’une mort émotionnelle à l’écran ont plongé de nombreux fans dans une frénésie et le scénario de sortie de Lola a été confirmé.

Dans les scènes qui doivent être diffusées la semaine prochaine, la favorite des fans aura une crise et s’effondrera avant le concours de sa fille Lexi.

Elle sera transportée à l’hôpital avec Jay Brown et Ben Mitchell (joués respectivement par Jamie Borthwick et Max Bowden) à ses côtés.

Une fois sur place, les médecins prennent le relais et révèlent qu’ils ont découvert une tumeur au cerveau.

La nouvelle est un choc pour Lola et ses proches, mais son histoire n’est pas encore terminée.

Des scènes ultérieures, qui doivent être diffusées sur les écrans le lundi 31 octobre 2022, montreront Lola essayant d’accepter son diagnostic.

Mais elle se préparera également à la chirurgie alors que les médecins feront de leur mieux pour la sortir du danger.





Les téléspectateurs savent déjà que leurs efforts seront vains car Lola Pearce succombera à son état avec l’ancienne flamme Jay prêt à prendre soin d’elle dans ses derniers instants.

La bataille de Lola commencera le 24 octobre 2022, comme les spoilers l’ont confirmé.

Cependant, aucun autre détail entourant le scénario déchirant n’a été divulgué, laissant les fans au bord de leur siège.

Le personnage bien-aimé est entré pour la première fois sur la place en 2011 lorsque Billy Mitchell a découvert qu’il avait engendré un fils nommé Dan pendant sa jeunesse.

Dan avait une fille – Lola – avant de mourir et Billy a ainsi découvert qu’il était aussi grand-père.

Lola a quitté la série quatre ans plus tard avant de revenir en 2019 aux côtés de Ben et de leur fille Lexi.

Dans les récentes scènes d’EastEnders, Lola a été vue par des fans souffrant de vertiges.

Le premier a eu lieu le 17 octobre 2022, quand elle et Jay ont dit à Martin Fowler qu’ils avaient secrètement ravivé leur relation.

Parlant de son départ prochain, Danielle Harold a déclaré: “EastEnders a été une si grande partie de ma vie, mais j’ai hâte de commencer quelque chose de nouveau.”

“Je veux travailler sur d’autres choses et jouer d’autres personnages. J’ai hâte d’y aller et de voir ce qui est possible.

“J’adorerais faire un drame – quelque chose avec un début, un milieu et une fin à l’histoire.”

Danielle a ajouté qu’elle pourrait passer au grand écran.

« Je veux faire quelque chose de complètement différent des savons. J’adorerais recommencer à faire des films aussi.

«Vous ne pouvez pas vous entraîner mieux qu’un savon. C’est tellement rapide et le travail acharné que vous y consacrez est insensé.

« Les acteurs des feuilletons sont incroyables. Je n’aurais pas pu apprendre dans un meilleur endroit.

Mais combien de temps reste-t-il à Lola ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Les spoilers ont confirmé que Lola s’effondrera la semaine prochaine[/caption]

Mais combien de temps lui reste-t-elle ?[/caption]