Spoilers d’EastEnders: Lola Pearce revient à Walford après la bombe d’une tumeur au cerveau

L’histoire de sortie de LOLA Pearce se poursuit la semaine prochaine après qu’on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau.

Le personnage joué par Danielle Harold revient à Albert Square dans les prochaines scènes d’EastEnders.

Bbc

Lola Pearce a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau[/caption]

Bbc

Elle a récemment été opérée[/caption]

Bbc

Mais son opération a échoué[/caption]

Après plusieurs semaines de migraines et un évanouissement choquant dans une salle de bain, Lola Pearce a appris qu’elle devrait subir une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur au cerveau.

Malheureusement, la procédure a échoué, comme les médecins l’ont annoncé peu de temps après.

Lola s’est retrouvée avec ses jours comptés, à l’insu de sa jeune fille Lexi et au grand choc de ses proches.

À venir sur BBC One, Callum Highway (interprété par Tony Clay) encourage Ben Mitchell (Max Bowden) à dire à Lexi la vérité sur le pronostic de Lola.

Au lieu de cela, Ben se lance dans la recherche de toutes les options de traitement.

Plus tard, à l’hôpital, tout le monde se rassemble autour de Lola et Callum suggère que Ben revienne avec lui pour aider à soutenir Lexi.

Lola est touchée par son soutien et s’apprête à rentrer chez elle.

Mais alors que sa santé est en jeu, elle affirme à son petit ami Jay Brown (Jamie Borthwick) qu’elle refuse de se faire dorloter à son retour à Walford.





Elle propose aussitôt qu’ils sortent déjeuner.

Des scènes récentes du drame basé à Londres ont montré que Lola était emmenée au bloc opératoire, Jay attendant d’entendre des nouvelles sur son état.

Lola a notamment été invitée à donner un nom à sa tumeur – ce qui a amusé de nombreux téléspectateurs de l’émission.

Le mécanicien est prêt à prendre soin de son autre moitié alors qu’elle s’apprête à rendre son dernier souffle, tandis que ses proches acceptent lentement son diagnostic.

Les fans ont été choqués d’apprendre que Danielle Harold se retirerait du feuilleton après plus d’une décennie.

Pour son dernier scénario, les patrons d’EastEnders ont travaillé en étroite collaboration avec Brain Tumor Research et Macmillan Cancer Support pour qu’il soit décrit de la manière la plus réaliste et la plus sensible possible.

La date des scènes finales de Lola n’a pas encore été confirmée, mais Danielle Harold serait toujours sur le plateau d’Elstree Center.

Le feuilleton tourne généralement des épisodes six à huit semaines à l’avance et d’autres stars du feuilleton telles que Danny Dyer ont filmé leurs propres histoires de Noël.

Cela pourrait signifier que Lola ne fera ses adieux qu’après le Nouvel An.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30.

Bbc

Jay Brown reste aux côtés de Lola[/caption]

Bbc

Le couple a récemment ravivé leur romance[/caption]