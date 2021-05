Spoilers d’EastEnders: Linda Carter, enceinte, s’effondre et ne peut pas sentir son bébé bouger

ENCEINTE Linda Carter s’effondre et ne peut pas sentir son bébé bouger la semaine prochaine à EastEnders.

La propriétaire de la reine Vic – qui est interprétée par l’actrice Kellie Bright dans le feuilleton de la BBC – a laissé tomber la bombe selon laquelle elle est enceinte plus tôt ce mois-ci après avoir subi un scanner à l’hôpital.

BBC

Linda s’effondre au gymnase[/caption]

Mick était ravi par la perspective d’un nouveau départ, mais a rapidement été ramené sur terre avec un bruit sourd lorsque Linda a annoncé la mauvaise nouvelle que ce n’était pas son bébé – c’est celui de Max Branning.

Les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Linda continuer à lutter contre la décision de Nancy d’être stérilisée parce qu’elle ne veut pas d’enfants.

BBC

Linda dit à Sharon qu’elle est enceinte[/caption]

Nancy essaie de faire la paix avec sa mère et lui propose une séance d’entraînement personnelle en tête-à-tête.

Mais alors que la séance démarre, Linda se pousse assez fort pour dissimuler sa grossesse et finit par s’effondrer.

Sharon et Nancy s’occupent de Linda en attendant l’ambulance, mais Linda devient de plus en plus agitée lorsqu’elle se rend compte qu’elle ne peut pas sentir le bébé bouger.

BBC

Linda dit à Sharon que le bébé n’est pas celui de Mick[/caption]

Linda dit à Sharon choquée qu’elle est enceinte – mais que Nancy ne le sait pas.

À l’hôpital, Linda est ravie d’apprendre que le bébé va bien, mais elle s’effondre en révélant à Sharon que Mick n’est pas le père.

Plus tard, Nancy se méfie du fait que Linda cache quelque chose et la confronte.

Linda lui parlera-t-elle de la grossesse?





Les téléspectateurs savent que Linda a commencé une liaison avec Max Branning à la fin de l’année dernière après avoir été constamment rejetée par Mick, qui luttait avec un secret historique de maltraitance d’enfants.

Quand Mick s’est finalement ouvert à Linda, elle l’a choisi et a envoyé Max faire ses valises.