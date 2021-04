LINDA Carter est confrontée à une bombe de grossesse la semaine prochaine à EastEnders après s’être évanouie face aux médecins.

Linda a commencé une liaison avec Max Branning à la fin de l’année dernière après avoir été constamment rejetée par Mick, qui se débattait avec un secret historique de maltraitance d’enfants.

BBC

Linda parle au médecin de Nancy à la clinique[/caption]

Quand Mick s’est finalement ouvert à Linda, elle l’a choisi et a envoyé Max faire ses valises.

Les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Linda se heurter à Nancy alors qu’elle a du mal à accepter l’énorme décision de sa fille.

Plus tard, Frankie aperçoit Nancy en train d’aller chez le médecin et en parle à Mick et Linda.

BBC

Linda admet qu’elle pense qu’elle pourrait être enceinte lorsqu’elle se sent étourdie[/caption]

Mick prévient Linda qu’elle ne fait qu’empirer les choses, mais elle refuse d’écouter et passe plus tard un appel en se faisant passer pour Nancy.

Plus tard, Frankie arrive au gymnase et s’excuse auprès de Nancy, acceptant d’aller à son cours de spin plus tard.

Pendant ce temps, les téléspectateurs verront Linda arriver à la clinique, où elle s’entretiendra avec le médecin de Nancy.

Lorsque Linda commence à se sentir faible, le médecin insiste pour l’examiner et Linda est forcée d’admettre qu’elle pense qu’elle est enceinte.

De retour au Vic, Nancy est furieuse quand elle découvre l’ingérence de Linda et que les choses tournent mal quand elles se confrontent.

Linda annoncera-t-elle la nouvelle de la grossesse à Mick?