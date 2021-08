Spoilers d’EastEnders: Karen Taylor laisse tomber le tueur en série Grey Atkins alors qu’elle fait une découverte choquante

KAREN Taylor s’apprête à déchirer le tueur en série Gray Atkins alors qu’elle fait une découverte choquante sur EastEnders.

Karen (jouée par Lorraine Stanley) donne à son ancien gendre une partie de son esprit quand elle pense que son attention est détournée de ses petits-enfants.

BBC

Karen Taylor n’est pas impressionnée par le comportement de Gray Atkins[/caption]

Gray – joué par l’acteur Toby Alexander Smith dans le feuilleton BBC One – s’en est tiré en assassinant sa propre femme Chantelle ainsi que la barmaid Tina et Kush Kazemi.

Au lieu de cela, Karen pense qu’il passe plus de temps à courtiser Chelsea (Zaraah Abrahams) qu’à se concentrer sur le bonheur de ses enfants.

Cela n’aide pas quand elle entend le surnom de Chelsea pour les enfants et, par conséquent, s’inquiète de plus en plus de la façon dont Chelsea perçoit ses petits-enfants.

Espérant éliminer Chelsea de l’équation, Karen commence à élaborer un plan pour quand Chelsea lui rend visite dans la laverie…





Mais malgré ses meilleures tentatives, Chelsea reste dans l’image.

Pire encore, Mitch et Karen aident à la fête d’anniversaire de Mia et ils se rendent compte que Gray a oublié d’envoyer des invitations.

Chelsea gagne son audience, mais saute la fête de Mia, faisant une excuse.

Agacée que Gray semble faire plus d’efforts à Chelsea que ses petits-enfants, Karen lui dit ce qu’elle ressent et Gray se débat quand

confronté à la vérité.

BBC

Gray a clairement du mal lorsque Karen le confronte à ses pensées[/caption]

BBC

Elle pense qu’il fait plus d’efforts pour courtiser Chelsea que ses enfants[/caption]