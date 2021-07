Spoilers d’EastEnders: Jean Slater reçoit un appel téléphonique inquiétant alors qu’elle aide Ruby Allen à l’hôpital

JEAN Slater reçoit un appel téléphonique inquiétant alors qu’elle aide Ruby Allen à l’hôpital la semaine prochaine à EastEnders.

Jean – qui est joué par Gillian Wright dans le feuilleton BBC One – a soutenu Ruby au cours des dernières semaines alors qu’elle suivait un traitement contre l’endométriose.

Jean accompagne Ruby à l’hôpital[/caption]

Jean reçoit un coup de fil inquiétant[/caption]

Les téléspectateurs savent que Jean a fait cela malgré le fait que Ruby ait envoyé sa fille Stacey en prison plus tôt cette année.

Ruby a piégé l’ex de Martin Stacey pour sa première fausse couche en mars après être tombée dans les escaliers au cours d’une dispute.

La semaine prochaine, Ruby fait ses valises pour son opération et, quand Lily leur rappelle qu’elle a un rendez-vous chez le dentiste, Ruby insiste pour que Martin donne la priorité à Lily sur elle.

Jean accompagne Ruby à l’hôpital et lui offre son soutien.

Lorsque Ruby rentre chez elle, elle offre de l’argent à Jean pour l’aider.

Mais Jean refuse et emmène Ruby chez elle, suggérant qu’ils fassent des masques ensemble.

Tout comme Ruby admet qu’elle ne s’est jamais amusée comme ça avec sa propre mère, Jean reçoit un appel inquiétant.

Est-ce que quelque chose est arrivé à Stacey ?

Les téléspectateurs ont été dégoûtés pour Ruby lorsqu’elle a subi sa deuxième fausse couche le mois dernier.

Elle a ensuite accepté de subir une autre intervention avant la laparoscopie, disant à Martin qu’elle voulait continuer à essayer d’avoir un bébé.

EastEnders a travaillé en étroite collaboration avec Endometriosis UK, un organisme de bienfaisance qui soutient et fournit des informations aux personnes touchées par l’endométriose, pour s’assurer que le scénario reflète étroitement les expériences des femmes et de leurs familles touchées par la maladie.









Faye Farthing, responsable des communications et des campagnes pour Endometriosis UK, a déclaré : « C’est un grand pas en avant de voir EastEnders s’attaquer de front à l’endométriose, un premier feuilleton britannique qui contribuera sans aucun doute à mettre fin aux stigmates associés à la maladie.

« Nous sommes ravis d’avoir travaillé en étroite collaboration avec EastEnders sur cette histoire, et espérons que cela contribuera grandement à éliminer les tabous et à aider toute personne présentant des symptômes à se sentir habilitée à demander de l’aide – comme le montrent les dernières statistiques, 62 % des femmes âgées de 16 ans 24 n’ont jamais entendu parler de l’endométriose et 80% repousseraient d’aller chez le médecin avec des symptômes.