Spoilers d’EastEnders: Janine Butcher consommée de jalousie alors que Mick Carter se rapproche de l’ex Linda

La jalousie de JANINE Butcher ne montre aucun signe de ralentissement dans les scènes à venir d’EastEnders.

Janine (Charlie Brooks) aura du mal à contenir sa jalousie entourant Mick Carter et son ex-femme Linda (Kellie Bright) sur le feuilleton BBC One et même la distraction de quelqu’un de son passé ne suffira pas à l’empêcher d’être obsédée par l’ancien couple .

Janine ne peut retenir sa jalousie envers Mick et Linda[/caption] Bbc

Elle découvre des informations de Karen[/caption]

Après son précédent fiasco avec Mick et son affrontement explosif avec Sonia, les soupçons de Janine resurgissent, cette fois grâce à sa future belle-mère Shirley Carter.

Shirley dit à Janine que Linda a téléphoné malade pour travailler au Vic et plutôt que de le prendre au pied de la lettre, Janine devient obsédée par l’idée que Mick était en retard pour leur rendez-vous de déjeuner parce qu’il était avec Linda.

La méchante ne peut pas faire une pause car elle découvre plus tard des nouvelles de Karen Taylor qui la font bouillir.

Karen lui dit que Mick et Linda sont partis faire du shopping ensemble afin de chercher des cadeaux de Noël.

Mick informe Janine que lui et son ex ne font du shopping qu’entre eux car ils voulaient acheter ensemble les cadeaux de Noël de leur fils Ollie.

Janine est toujours en colère mais un appel téléphonique du registraire change bientôt d’avis et elle laisse Mick décrocher.

L’appel téléphonique change ses perspectives et elle ne tarde pas à se délecter de la bonne nouvelle qu’elle vient de recevoir.

L’actrice Charlie s’est ouverte sur le tournage de scènes tendues entre Janine et Linda et a insisté sur le fait que c’était facile car elle et Kellie “s’entendent comme une maison en feu”.





Charlie a dit: «Eh bien, heureusement pour moi, Kellie est mon âme sœur, et nous nous entendons comme une maison en feu, alors nous nous amusons tellement. Je l’aime.

“Je veux vraiment en voir plus à l’avenir. C’est un duo dynamique, c’est certain, et j’adore travailler avec Kellie.

Parlant du désespoir de Janine d’épouser Mick, la star a ajouté : “Sa panique, c’est qu’il va changer d’avis, il ne va pas vouloir

se marier et il aime Linda. Mais si elle peut le faire descendre dans l’allée, alors c’est tout, signé et scellé.

“Et au pire, cela signifie qu’elle a la propriété du pub si rien d’autre.”

Cependant, elle a admis que malgré l’amour de Janine pour Mick, elle n’aurait pas peur de montrer ses vraies couleurs s’il lui faisait du tort.

Charlie a admis : « Janine ne changera pas ses couleurs, et si quelqu’un se retourne contre elle, elle sera la première personne à riposter.

«C’est une femme émotive, elle ne peut pas contrôler cela, et elle ne se comporte pas bien ou de manière appropriée parce qu’elle ne sait pas comment se comporter bien ou de manière appropriée. Ma version de Janine est qu’il y a une profonde haine de soi en elle et que blesser les gens blesse les gens, n’est-ce pas ?

« Il y a de la tristesse en elle, je pense. Il y a tellement de grandioses “Je suis merveilleux, et Mick a de la chance de m’avoir” et tout ce qui est à la surface, mais en fait, ce qui se passe en dessous, c’est un tout petit enfant, une petite fille qui est totalement perdue et qui essaie de survivre et qui n’a jamais senti pris en charge.

“Il y a eu un abandon, elle a eu un traumatisme, et ça se joue de toutes les mauvaises manières.”

Comment Mick va-t-il réagir ?[/caption]