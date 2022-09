Spoilers d’EastEnders: Jack Branning prend une décision choquante à propos de sa fille Amy et Denzel

AMY Mitchell et Denzel Danes se rapprochent et la romance pourrait être au rendez-vous malgré leur première rencontre troublée.

Cependant, la séquence de protection de Jack Branning fait une apparition la semaine prochaine dans EastEnders.

Bbc

La séquence de protection de Jack Branning fait son apparition la semaine prochaine[/caption]

Bbc

Jack est choqué de voir sa fille Amy se rapprocher de Denzel[/caption]

Bbc

Tout cela malgré eux et Nugget Gulati qui aura de sérieux ennuis la semaine prochaine[/caption]

L’officier de police Jack, incarné par Scott Maslen, prendra position, agacé de voir sa fille adolescente Amy (jouée par Ellie Dadd) se trouver un intérêt amoureux potentiel.

Tout commence la semaine prochaine lorsque Nugget Gulati, qui a besoin d’argent pour un voyage scolaire, a une idée pour obtenir les fonds d’Amy – mais les adolescents se disputent et le plan échoue.

La situation semble s’aggraver et, assez tôt, Jack et Howie Danes (Delroy Atkinson) arrivent à Ravi Gulati, affirmant qu’ils doivent tous aller à l’école car leurs enfants ont des ennuis.

Les trois hommes arrivent et commencent à se chamailler alors qu’ils défendent leurs enfants, jusqu’à ce qu’un enseignant appelle tout le monde au bureau, exigeant de savoir ce qui s’est passé.

Plus d’histoires d’EastEnders “ELLE MÉRITE MIEUX” Les téléspectateurs d’EastEnders ont un GROS problème avec les scènes de sortie de Frankie Lewis OH BÉBÉ Le choc d’EastEnders alors que Janine Butcher prend une décision après une bombe de grossesse

Malgré des tensions évidentes entre les pères, Amy et Denzel tirent le meilleur parti de leur connexion au Square.

Dans les scènes ultérieures, le commerçant du marché Martin Fowler (James Bye) les voit même se tenir la main – et fait immédiatement rapport à un Jack agacé.

Il devient clair qu’il est bouleversé de découvrir que sa fille a été seule avec Denzel, mais ils lui assurent qu’ils se préparaient simplement pour l’anniversaire de Nugget.

Mais Jack ne veut rien entendre, choquant sa femme Denise Fox (Diane Parish), sa belle-soeur Kim (Tameka Empson) et Howie quand il devient surprotecteur.





Jack pouvait-il avoir raison dans sa réaction ?

Alors que certains peuvent être ravis de voir une nouvelle connexion amoureuse se former, d’autres téléspectateurs de BBC One peuvent se rappeler qu’Amy s’est une fois mise en danger dans le but d’impressionner Denzel.

Le jeune est allé jusqu’à se droguer dans les scènes précédentes du feuilleton de longue date.

Cela l’a amenée à s’effondrer dans les rues de Walford, alors que Denise était à la recherche de la drogue qu’elle avait précédemment confisquée.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

D’autres enfants d’Albert Square étaient impliqués alors que Lily Slater était poussée par son père Martin à découvrir comment Amy avait obtenu la drogue.

Denzel pourrait-il avoir une mauvaise influence sur la fille ?

En savoir plus sur le soleil BILAN DE SANTÉ Les 5 facteurs clés qui déterminent si VOUS allez développer un diabète de type 2 mortel OH MEC Je suis trollé pour habiller mon fils comme une fille – il n’y a rien de mal avec ses vêtements

Jack acceptera-t-il que sa fille se rapproche de lui ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.

Bbc

Amy Mitchell et Denzel Danes ont eu des débuts difficiles[/caption]

Bbc

Mais est-ce que la romance est dans les cartes entre eux – et Jack a-t-il raison de s’inquiéter ?[/caption]