Spoilers d’EastEnders: Isaac Baptiste commence à s’envoler après une décision désastreuse – et sa petite amie Lola est en ligne de mire

L’ISSAC Baptiste commence à devenir incontrôlable après une décision désastreuse la semaine prochaine à EastEnders – et sa petite amie Lola est dans la ligne de mire.

L’enseignant – joué par Stevie Basaula dans le feuilleton de la BBC – a cessé de prendre ses médicaments contre la schizophrénie parce qu’il pense qu’il a été mal diagnostiqué avec le trouble.

Le comportement d'Isaac Baptiste d'EastEnders continue de monter en flèche la semaine prochaine à EastEnders

La semaine prochaine, son autre moitié Lola commence à voir des changements subtils dans son comportement et elle commence à s’inquiéter.

Après que Ruby Allen ait invité le couple à prendre un verre en guise de remerciement pour l’avoir aidée avec son beau-fils Arthur, le cadeau surprise d’Isaac pour le jeune fait grandir les inquiétudes de Lola.

Lola décide alors d’assister à son bilan avec son infirmière.

Mais elle devient encore plus anxieuse lorsqu’il ment à son agent de santé sur le fait de suivre ses médicaments et lui dit qu’il se sent bien.

Que fera ensuite Lola pour aider Isaac ?

Au cours d’une conversation avec son père Patrick Trueman, le défunt père de Ruby, Johnny, est élevé et considérant que sa petite amie a noué un lien avec elle, il décide de creuser.

Plus tard dans la semaine, au dîner, Isaac décide de l’élever, et bien qu’elle ne soit pas enthousiaste au début, elle commence finalement à parler de son père avec eux.

Cependant, Lola a dit à Isaac en privé qu’il n’était pas un homme bon – ce qui le fait réfléchir.

Isaac commence alors à creuser pour plus d’informations sur sa famille.

Isaac commence à fouiller dans le passé – aimera-t-il ce qu'il va découvrir ?





Est-ce une bonne idée?

Ses actions causeront-elles des ennuis à Lola ?

