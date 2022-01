Spoilers d’EastEnders: Harvey Monroe prend une décision choc concernant le fils nazi Aaron

APRÈS avoir livré son fils nazi Aaron à la police, Harvey Monroe accepte ses actes odieux.

Le père de famille fera face à des réactions négatives dans les prochains versements d’EastEnders alors qu’il prend une décision difficile.

Bbc

Harvey prend une décision choquante à propos de son fils nazi Aaron[/caption]

Aaron (Charlie Wernham) a fait des ravages à Albert Square.

Mais après avoir semé la terreur sur Albert Square et même prévu de faire exploser une bombe, « W23 » a été traduit en justice par son père Harvey, interprété par Ross Boatman.

Depuis, ce dernier met tout en œuvre pour protéger sa fille Dana (Barbara Smith) et prend notamment la décision de quitter précipitamment Walford pour un nouveau départ.

Cependant, ses concitoyens ignorent toujours le lien du nazi Aaron avec le groupe d’extrême droite, notamment responsable de l’agression de Keegan Butcher-Baker (Zack Morris) en 2021.

Lors d’une visite en prison, dans des scènes qui seront diffusées sur BBC One la semaine prochaine, Harvey dit à son fils qu’il a pris une décision choc : ce serait la dernière fois qu’il lui rendrait visite.

Pendant ce temps, la rumeur se déchaîne et les habitants apprennent l’implication d’Aaron dans le gang d’extrême droite.

Mitch Baker (Roger Griffiths) et Patrick Trueman (Rudolph Walker) ont du mal avec l’actualité.

Apparaissant plus tard au Vic, Harvey fait connaître sa décision et annonce que lui et Dana quitteront Walford assez tôt.

Pourtant, lorsqu’il mentionne qu’aucun d’eux ne reverra jamais Aaron, Harvey est surpris par la réaction de Jean Slater.

Le personnage interprété par Gillian Wright le réprimande pour avoir abandonné son fils, laissant Harvey profondément ébranlé.

Harvey s’apprête à vivre une semaine difficile.

Outre ses luttes avec son fils Aaron, il sera également confronté à la proposition de Bobby Beale (Clay Milner Russell) à sa fille Dana.

Cela rencontrera également de graves réactions négatives de la part de la famille du jeune, car le frère de Bobby, Peter (Dayle Hudson), sera mis au courant des actions d’Aaron, exhortant Bobby à rester à l’écart de Dana et de sa famille.

Mais comment Harvey va-t-il réagir au commentaire de Jean ?

Va-t-il vraiment quitter Walford aux côtés de Dana et recommencer loin de tous les souvenirs douloureux ?

Y a-t-il un espoir pour sa relation avec son fils Aaron ?

Tout cela et plus encore sur EastEnders, diffusé sur BBC One.

Bbc

Harvey rend visite à Aaron en prison[/caption] Bbc

Aaron était impliqué dans un groupe d’extrême droite et a fait des ravages à Albert Square[/caption]